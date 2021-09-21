İki Doz Aşı Yaptıranlar Karantinaya Girmeyecek!

"Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon" rehberi, Sağlık Bakanlığı tarafından güncellendi ve yeni bilgiler öğrenildi. Yapılan güncellemelere göre en az iki doz koronavirüs aşısı yaptırmış ya da son 6 ay içerisinde koronovirüs geçirmiş vatandaşların HES kodlarının pozitif biri ile temas ettiği zaman riskli görünmeyeceği öğrenildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından güncellenen rehbere göre en az iki doz koronavirüs aşısı yaptırmış ya da son 6 ay içerisinde koronavirüs geçirmiş vatandaşlar hakkında önemli bilgiler paylaşıldı. Söz konusu kişilerin HES kodlarının pozitif biri ile temas ettikleri sırada riskli görünmeyeceği ifade edildi.

HES kodunun riskli görünmeyeceği ancak vaka takip modülüne teması olarak kaydedileceği belirtildi. Bu kişilerin sosyal mesafe maske kullanımı ve hijyen gibi koruyucu önlemlere uyuyarak ve bunun yanı sıra kendi semptomlarını da takip ederek günlük hayatlarına devam edebilecekleri söylenildi.

Yapılan açıklamalarda herhangi bir semptom gelişmesi durumunda ise aynı gün içerisinde sağlık kurumuna başvurularak PCR testinin yapılmasının gerekli olduğu açıklanan bilgiler arasında yer aldı. Semptom gelişmez ise temasın 5'ci gününde PCR testi yaptırmanın zorunlu olacağı ve PCR testinin yapılmadığı durumda 6. günde HES kodunun riskli hale geleceği ve kişinin karantinaya alınacağı söylenildi.

Yapılan PCR testinin pozitif çıkması durumunda ise Sağlık Bakanlığı rehberine göre tedavi edileceği ve rehbere uygun izalasyon koşullarında tedavi yapılacağı açıklandı. PCR testinin negatif çıkması durumunda ise sistemdeki kaydı 6. günde sonlandırılacağı, izolasyona alınmayacağı ve HES kodunun riskli bir duruma gelmeyeceği belirtildi. Fakat bu kişilerin 14 gün boyunca semptomları takip edeceği ve 14 günün sonuna kadar immünsüpresif kişiler veya 65 yaş üzeri kişiler ile bakımevi ve huzurevinde kalanlar gibi koronavirüsü açısından riskli gruplara bakım vermeyeceği bildirildi.