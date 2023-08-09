Emekli olmak isteyenlerin belli şartları sağlaması gerekiyor. Bu şartlar arasında prim gün sayısı yer alıyor. Aynı zamanda yaş ve sigortalılık süresi şartı da bulunuyor. Tüm şartlar aynı anda tamamlanmadan emekli olmak mümkün olmuyor. Eksik prim günü olanların bu günleri tamamlaması şart oluyor. Aynı zamanda SGK prim borcu olanların da borcunu kapatması gerekiyor.

Eksik prim günü olanlar için bankalar çeşitli kampanyalar düzenliyor. Bu bankalar arasında Ziraat Bankası yer alıyor. Ziraat Bankasından kredi çekerek eksik kalan prim günlerini kapatmak mümkün oluyor.

BORÇLANMA YOLUYLA EKSİK PRİMLER TAMAMLANABİLİR

Borçlanma yoluyla da eksik prim günlerinin tamamlanması mümkün oluyor. Erkekler, askerlik borçlanması yaparak eksik günlerini tamamlayabilir. Askerlik borçlanması ile askerlik yapılan sürenin tamamı borçlanılabilir. Aynı zamanda bir kısmının da borçlanma ile tamamlanması mümkündür.

Kadınlar, doğum borçlanması ile eksik prim günlerini kapatabilir. Her çocuk için 750 gün borçlanma yapılması imkânı bulunuyor. En fazla 3 çocuk için 6 yıla kadar borçlanma yapılıyor.

YAPILANDIRMA YOLUYLA EKSİK PRİMLER YATIRILABİLİR

Yapılandırma yasaları da eksik prim günlerini tamamlamak isteyenler için bir fırsat oluyor. Yapılandırma yasalarından yararlanmak isteyenlerin başvuru tarihlerini kaçırmaması gerekiyor. Bu sene çıkarılan yapılandırma yasası için başvurular, 31 Haziran tarihinde sona erdi.

Yapılandırma kapsamında eksik primler, toplu bir şekilde kapatılabiliyor. Aynı zamanda eksik primlerin taksitli bir şekilde ödenmesi de mümkün oluyor. Ancak toplu ödeme yapmak her zaman daha avantajlı oluyor. Yapılandırma kapsamında 48 aya kadar taksit fırsatı sunuluyor. Yapılandırma yasalarından yararlanmak isteyenler, bir sonraki yasanın çıkmasını bekleyecek.

Eksik primlerini tamamlayanlar, emekli olmak için Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuru yapıyor. Kurum, başvuruları inceleyerek emeklilik işlemlerini başlatıyor. Bu sayede emekli aylığı ödemeleri, en kısa süre içerisinde başlıyor. Tek bir gün eksik bile olsa emekli maaşı bağlanmıyor.