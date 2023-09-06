Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yaptığı denetlemeler sonucunda emekli aylığı kesilen emeklilerin isimlerini bir bir açıkladı. Peki emekli maaşının kesilmesinin sonuçları nelerdir? Neden emekli maaşları kesiliyor? İşte detaylar.

Türkiye'de sosyal güvenliğin üst kurumu olarak hizmet veren SGK, 16 milyon vatandaşa maaş ödüyor. EYT'lilerin sisteme dahil edilmesiyle birlikte emekli sayısı da arttı. Ancak her ilave emekli SGK bütçesi üzerinde önemli bir yük oluşturmaktadır. Bu yüzden aylık maaş ödemelerini karşılamakla yükümlü olan SGK'nın gelirleri giderlerinin altında kalmaya başlamıştır. Bu acil sorun karşısında önemli bir karar alınmış ve tedbirler uygulamaya konulmuştur. İşte son gelişmeler.

SGK’DAN GERİYE DÖNÜK DENETİMLER!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından alınan son karar doğrultusunda, daha önce emeklilik hakkı kazanmış ancak şu anda usulsüzlük yaptığından şüphelenilen emekliler için geriye dönük denetimler devam etmektedir. Bu dosyalar SGK müfettişleri tarafından titizlikle incelenmekte ve herhangi bir uygunsuz faaliyet tespit edilmesi halinde derhal harekete geçilmektedir. SGK tarafından yapılan bu denetimler sonucunda, 2023 yılında 50 binden fazla emeklinin maaşında kesinti yapılmış ve bu kişilere karşı yasal yollara başvurulmuştur.

SAHTE SİGORTALARA CEZAİ İŞLEM YAPILIYOR

SGK tarafından geliştirilen sistemde çeşitli parametreler aynı anda değerlendirildiğinde, sahte sigortalar tek tek ortaya çıkıyor. Sahte sigortalılık, genellikle emeklilik için prim günü biriktirmek isteyen kişiler tarafından kullanılmaktadır. Bu aldatıcı uygulamada, herhangi bir işyerinde çalışmayan kişiler, çalıştıkları izlenimi yaratmak için prim ödemeye devam etmektedir. Görünüşte, sigortalının primleri düzenli olarak ödendiği için SGK'nın görünürde bir kaybı olmamaktadır. Ancak sistem bu tür dolandırıcılık faaliyetlerini engellemek üzere tasarlanmıştır.

Sahte sigortalılığın tespit edilmesi durumunda, halihazırda emekli olan kişilerin emekli maaşları geçici olarak kesilecektir. Daha sonra, o güne kadar yapılan tüm ödemeler için yasal faiz de dahil olmak üzere geri ödeme talep edilecektir. İade edilecek tutar kişiye göre değişmekte olup, bazı emekliler uzun yıllar boyunca emekli maaşı almışlarsa 500.000 TL'ye kadar geri ödeme ile karşı karşıya kalabilmektedirler.