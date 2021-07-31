SGK Duyurdu, Sadece Emekli Olanlar Alabilecek, En Az 3000 TL Hesaplara Yatacak

Emekliye müjdeli haber geldi. 3000 TL'ye kadar SGK destekleriyle birlikte ödemeler yapılacak. Bankalar üzerinden ister kredi kartıyla ister kredi olarak nakit avans hesabına yatacak olan 3000 TL destekleri ile birlikte, emekliler nakit sıkıntılarını giderebilecekler. Emekli olan kişiler, 3000 TL ödeme almak istiyorlarsa, emekli maaşının olduğu hesap üzerinden 3000 TL ödeme alabileceklerdir.

3000 TL ödeme her emekliye verilmiyor. Banka kredi politikalarına uygun olan kişilere, bu ödemeler yapılacaktır. Emekli olan kişiler, banka hesapları üzerinden alacakları bu ödemeleri için başvuru yapması gerekiyor. Başta kamu bankaları olmak üzere, diğer özel bankalar da bu limitleri vereceklerdir.

Ziraat Bankası 3000 TL Ödeme

Emekli bankalarından olan Ziraat Bankası üzerinden 3000 TL ödeme yapılacaktır. Ziraat Bankası kredi kartı veya bankamatik kartı kullanan emekliler, banka hesapları üzerinden yapacakları bu kampanya ile birlikte, 3000 TL'ye kadar ödemelerini hemen hesaplarına atacaklardır. Ziraat Bankası hesabına 3000 TL olarak nakit avans limiti eklenecek ve bu limiti ihtiyacınız olduğunda kullanacaksınız. Ziraat Bankası ayrıca emekli maaşını kendi bankasından alan kişilere, uygun faizlerle kredi imkanı da sağlıyor.

Halkbank'ta 3000 TL Ödüyor

Bir diğer kamu bankası olan Halkbank üzerinden de 3000 TL ödeniyor. 3000 TL ödemeler sonrasında, 36 ay vadeye kadar destek verilecek. Halkbank, 3000 TL ve üzerinde kredi verdiği gibi ayrıca banka nakit avans limiti de sunacak. Uygun faizli olarak geri ödemelerinin olacağı bu 3000 TL nakit avans limitlerini, bankadan maaş alan kişiler, mobil uygulama kullanarak başvuru yapabileceklerdir. Halkbank 3 ay ertelemeli 100.000 TL'ye kadar ayrıca emekli maaşı alan kişilere de kredi verecektir.

Akbank Artı Para 3000 TL Veriyor