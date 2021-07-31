Son Dakika: TC Vatandaşı Olan, 18 Yaşından Büyük Olan, Nakit İhtiyacı Olan Kişilere 10.000 TL Ödenecek, En Az 2000 TL

Son Dakika: Acil para ihtiyacı olan kişilere 10 bin TL'ye kadar nakit ödemesi yapılacağı duyurusu yapıldı. Bankalar tarafından verilecek olan on bin TL ödemeleri TC vatandaşı olan herkes alabilecek. Son zamanlarda özellikle bankalardan kredi kullanmak isteyen kişiler, 10000 TL'ye kadar ödeme almak istiyorlarsa, bankaların yapmış olduğu kredi kampanyalarına ve uygun faizli olarak verilen nakit kampanyalarına başvuru yapabilmektedirler. Son dakika yapılan duyuru ile birlikte en az 2000 TL ve en fazla 10000 TL'ye kadar kredi kullanmak isteyen kişiler, on sekiz yaşından büyük olması durumunda başvuru yaparak, hemen hesaplarına bu parayı alabilecekler.10 bin TL kullanabilmeniz içinde bazı kredi politikalarına uygun bir müşteri olmanız gerekiyor. Bankalar bu şartlara uygun olan kişilere hemen anında kampanya yaparak, banka şubelerine gitmeden bile isterseniz, hesabınıza atacağımız kredi kampanyalarını duyurdu.

Akbank'tan 10000 TL kredi kampanyası

Akbank üzerinden verilen 10000 TL kredi kampanyasına başvuru yapmak isteyen kişiler bankanın internet bankacılığı şubesi olan Akbank Direkt uygulamasına girerek buradan hızlı bir şekilde başvurularını yapabilecekler. Akbank üzerinden 10000 TL kredi başvurusu yaptığınız zaman banka sizlere hemen kredi sonucunu söyleyecek ve onaylanan kredinizi eğer internet bankacılığı üzerinden yaptıysanız hemen hesabınızı atabileceksiniz. Banka müşterisi olmayan kişiler ise bankanın SMS kredi servisini kullanarak kredi onayı alıp alamadıklarına şubelere gitmeden öğrenebiliyorlar. Telefonunuzun mesaj kısmına girerek kredi yazın boşluk bırakın ve Tc kimlik numaranızı da yazarak, 44 25 numarasına mesaj ile gönderin, bu şekilde yapmış olduğunuz başvuru sonrasında banka sizlere hemen kredi sonucunu söyleyecek ve 36 ay vadeye kadar 10000 TL'ye kadar kredi onayı verecektir.

Ziraat Bankası, 10000 TL kredi kampanyasını duyurdu.

Ziraat Bankası üzerinden de 10000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına başvuru yapabiliyorsunuz. Banka müşterilerine uygun faiz oranları ile birlikte bu kredileri hızlı birşekilde veriyor, özellikle banka müşterisi olan kişiler internet bankacılığını kullanarak kredi alabilecek. Ziraat Bankası, mobil uygulaması üzerinden de verilen bu kredi kampanyası ile birlikte 36 ay vadeye kadar ve diğer bankalara nazaran daha düşük faiz oranlarıyla kredi alabileceksiniz. 10000 TL kredi aldığınızda ilk taksit ödemesini 3 ay ertelemeli olarak de yapabiliyorsunuz.

Garanti Bankasından internet üzerinden hemen onay alabileceğiniz 10000 TL kredi kampanyası duyuruldu.

Dijital banka olarak kendini geliştirmeye başlayan Garanti Bankası üzerinden de 10000 TL'ye kadar mobil uygulama üzerinden ihtiyaç kredisi kullanabiliyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişiler hemen bu kredileri kullanabileceklerdir. Kredi kullanmak isteyen kişiler belirli şartları uygun olması durumunda anında onay alacak ve onaylanan kredilerini de hemen hesaplarına yapabileceklerdir. Ayrıca size en yakın Garanti Bankası şube sine sadece kimliğinizle birlikte giderek de başvuru yapabiliyorsunuz.