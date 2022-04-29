SGK destekli verilecek olan 10.000 TL hangi bankalardan olacak açıklandı! Resmi olarak duyuruldu!

Acil para ihtiyacınızın olması durumunda SGK destekli Garanti Bankası üzerinden kredi başvurusu yaparak, 10000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak kredi onayı alabileceksiniz. Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan kampanya duyurusu ile birlikte 10.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere sadece kendi bankası üzerinden işlem yaparak, kredi imkanı sağlamaktadır.

Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler, 36 ay vade ve 90 gün ertelemeli olarak kredi imkanından faydalanırlar. Sgk destekli olarak verilecek bu kredilerde düşük faiz oranlarından yararlanarak sizlerde ihtiyaç kredisi alabilirsiniz.

Garanti Bankası, İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Garanti Bankası üzerinden 10 bin TL SGK destekli olarak kredi kullanmak istiyorsanız, sigortalı olarak çalışıyor olmanız veya emekli olmanız gerekmektedir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda kredi kullanacak olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde kredi sonucu verilecek, onaylanan tutar, hemen öğrenebileceksiniz. Sgk destekli olarak kredi kullanacak olan kişilerin sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda son işyerlerinde 90 gündür sigorta primleri yatıyor olması gerekiyor. Yapılacak olan kredi kampanyasında, başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere 36 ay vadeli olarak işlem yapılarak, ilk taksit ödemesinde erteleme imkanı sunulmaktadır. Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlem yapmak istiyorsanız başvurularınızı gerçekleştirerek, SGK destekli onbinde'yle Garanti Bankası üzerinden kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Diğer Bankalar!

Diğer bankalar üzerinden de kredi başvurusu yapmanız mümkün olmaktadır, başvurularını Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden yapacak olan vatandaşlara 10.000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak kredi imkanı sunulmaktadır. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlem yapacak olan vatandaşlara nakit kredi imkanı sunuluyor. En yakın banka şubesine giderek veya bankanın internet bankacılığını kullanarak ihtiyaç kredisi başvurunuzu kolay bir şekilde yapabilirsiniz. 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenecek olan kişiler, 10.000 TL'ye kadar hızlı bir şekilde kredi imkanından faydalanırlar. En yakın banka şubesine giderek kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız kimliğiniz ile birlikte gelir belgenizi yanınızda götürmeniz sizin için yararlı olacaktır.