Vakıfbank nakit sorununu çözüyor! Acil para isteyenlere 14.000 TL ödeme veriyor

Vakıfbank, başlatmış olduğu kampanyada 14000 TL'ye kadar nakit ödemesi yapacağını açıkladı, vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanabileceksiniz. Vakıfbank üzerinden başlatılan son dakika kampanyasında, başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli yeni bir kredi kampanyası duyurusu yapıldı.

Devlet bankası olan Vakıfbank üzerinden başvurusunu yapacak olan kişilerin bireysel müşteri olması durumunda 36 ay vadeye kadar 14000 TL gelir belgesiz olarak kredi onay alacağını söyleyebiliriz.

Devlet bankası olan Vakıfbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlardan bazı şartlar aramaktadır. Sigortalı olarak çalışan kişilerin kredi puanı 1100 üzerinde olması son çalışmış oldukları işyerlerinde 6 aydır sigorta primlerinin yatıyor olması, banka tarafından isteniyor.

Ekonomik sıkıntı yaşayan kişiler için başlatılan bu kampanyada, hızlı bir şekilde sonuç almak istiyorsanız, Vakıfbank'ın resmi internet sitesi üzerinden ve internet bankacılığı üzerinden istediğiniz zaman başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Vakıfbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılacak olan başvurular sonrasında banka müşterisi olan kişilere kolay bir şekilde kredi onayı verilecek ve mobil uygulama kullanmanız durumunda internet bankacılığı üzerinden 14000 TL hesabınıza hemen ödeme alabileceksiniz.

14000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan kişilerin emekli olmaları durumunda maaş Bankası Vakıfbank olması şarttır. Emekli maaşını alacak olan vatandaşlar, Vakıfbank, maaş taşıması yapmışlar ise ve daha önce hiçbir kredi kullanmadılar ise banka bu kişilere sadece 14000 TL değil. 14000 TL üzerinde değer, nakit kredi imkanı sağlamaktadır. Emekli maaş hesabınız üzerinden hızlı bir şekilde kredi kullanacak olan kişiler emekli maaş kredisi ile birlikte diğer bankadaki olan tüm kredi kartı ve kredi borçlarında kapatarak rahat bir nefes alabilir. Emekli maaşınızı, Vakıfbank'a taşımanız durumunda maaşınızın 22 katına kadar ihtiyaç kredisi kullanabiliyorsunuz.