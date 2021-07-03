SGK Destekli Şekerbank ve Burgan Bank Borç Kapatma Kredisi Başladı, Tüm Banka Borçlarınız Tek Bankada Olacak

SGK Destekli Şekerbank ve Burgan Bank Borç Kapatma Kredisi almak isteyenler, tüm banka ihtiyaç kredisi, kredi kartı ve kredili mevduat hesabı borçlarını kapatarak kredi alabilecekler. Özellikle emeklileri sevindiren bu kampanya ile birlikte, uygun faiz oranlarıyla kredi kullanabileceksiniz. Emekli olan kişiler ayrıca eski bankasından promosyon aldıysa, bu promosyonu da Şekerbank ve Burgan Bank ödeyecek, daha sonra kendi bankasından kişilere tekrardan promosyon verecek. SGK destekli olarak verilecek bu kredileri sadece emekliler değil, tüm ihtiyaç sahibi kişilere kullanabilecek. Bu iki banka üzerinden yapılan açıklama sonrasında, Şekerbank ve Burgan Bank bu hafta itibariyle, bu kampanyaya başladı. 100.000 TL'ye kadar verilecek olan borç kapatma kredilerinde bankalar, uygun faiz oranları ile ve 36 ay vadeye kadar kredi imkanı tanıyacak.

Kredi Başvurusu Şekerbank Şubelerinden

Şekerbank üzerinden kredi başvurusu yapmak isteyenler, en yakın Şekerbank şubesine giderek buradan kredi başvurusu yapabileceklerdir. Kredi kullanmak isteyenler, bu kredileri almak istiyorsa, en yakın banka şubesine giderken, kimlik, gelir belgesi ve borç kapatması yapılacak bankalardaki borçların kapatma bakiyeleri ile birlikte, gitmesi gerekiyor. Emekli olan kişiler ise bankaya maaş taşıması şartı ile borç kapatma kredisi kullanabilecekler. Çalışan ve esnaf olanlar da belirtilen bu şartlara uygun olması durumunda kredi kullanırlar. Diğer tüm bankalardaki borçlarınız hesaplanarak sizlere kredi imkanı sunulacaktır. Başvuru yaptıktan sonra genel müdürlük kredinizi inceleyecek ve diğer tüm bankalardaki borçlarınızı hesaplayarak kredi kullandıracaktır. 100.000 TL'ye kadar alacağınız bu kredilerde Şekerbank kişiye özel faiz oranları ile kredi imkanı sağlayacaktır.

Burgan Bank'tan Borç Kapatma Kredisi

Burgan Bank üzerinden de borç kapatma kredisi verilecek. Burgan Bank uygun faiz oranları ile kendi banka şubesine gelen müşterilere anında kredi imkanı sağlayacak. İhtiyaç kredisi başvurusu yaptığınızda, banka sizlere hemen kredi sonucunu verir ve anında kredi kullanırsınız. Diğer tüm bankalardaki borçlarınızı ödemek için size en yakın Burgan Bank şubesine giderken, kimlik ve gelir belgenizi yanınıza getiriniz.

Şekerbank'ta olduğu gibi Burgan Bank'ta da emekli olan kişiler, emekli kredisi alarak diğer tüm bankalardaki borçlarını kapatan kredi alabileceklerdir. Aldığınız borç kapatma kredisinde en az 3 ay vade ile işlem yapacaksınız. 36 ay vadeli kredilerde, sizlere daha uzun vade yapılmaz. Kredilerde ise limit 100.000 TL olarak biliniyor. 100.000 TL üzerinde kredi ihtiyacı olan kişiler, bu kredilerde, maalesef ipotek vererek kredi kullanması gerekiyor. Banka ipotek karşılığı kredi vererek, yüksek limitli tüm borçlarınızı kapatmanıza olanak sağlayacak.