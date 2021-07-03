Vakıfbank Maaş Alan Kişilerin, Maaşlarının 10 Katına Kadar, Sıfır Faizli Destek Kredisi Vereceğini Duyurdu, 12 24 36 Ay

Vakıfbank faizsiz kredi kampanyasında son noktayı koydu. Bankadan kredi almak ve faizsiz işlem yapmak isteyenler için şartlarını belirledi. Vakıfbank kendi sitesinde yaptığı açıklama ile birlikte, maaşınızın 10 katına kadar faizsiz kredi veriyor. Sıkıntılı günler geçirdiğimiz, pandemi döneminde özellikle bankaların da faizleri yükseltmesi, para ihtiyacı olan kişileri sürekli olarak düşündürüyordu. Vakıfbank bu sıkıntının farkına varıp, faizsiz kredi dönemi başlattı. Maaşınızın 10 katına kadar kullanacağınız bu kredilerde 12 ay vadeye kadar kredi alabilirsiniz. Vakıfbank üzerinden işlem yapacak olan kişiler, belirli şartlara uygun olması durumunda, hemen onaylı kredilerini kullanabileceklerdir. Banka ayrıca 12 ay vade ödemesini yapamayan kişilere de 36 ay vadeye kadar kredi kampanyası da başlattı. Sizlerde Vakıfbank'ın yaptığı bu kampanyaya katılabilir ve hemen kredi kullanarak rahat bir nefes alabilirsiniz. 3.000 TL maaş alan bir kişinin 30.000 TL'ye kadar faizsiz kredi alabileceğini söyleyebiliriz.

Başvurular Banka Şubeleri ve İnternetten

Kredi başvurularını banka şubelerinden yapabileceksiniz. Size en yakın Vakıfbank şubesine giderek bu bankanın kredi kampanyalarını öğrenebilir, faizsiz kredisine başvuru yapabilirsiniz. İhtiyaç finansmanı olarak verilecek maaşın 10 katına kadar krediyi, sigortalı olanlar, emekli olanlar, devlet memuru olanlar ve esnaf olanlar kullanabileceklerdir. Kredileri kullanacak olan kişilerinde bazı şartlara uygun olması gerekiyor. Banka vereceği bu kredilerde, 36 ay vadeli işlem yaparken, düşük faizli kredi kullandıracaktır. En fazla 12 ay vadeli olarak kredi alacaksanız ve şartlara uygunsanız bu bankadan 10 maaş katına kadar faizsiz kredi alabileceksiniz.

Başvuru Şartları Nedir?

Kredi almak isteyenlerin en çok merak ettiği konuların başında da başvuru şartları geliyor. Başvuru şartlarına uygun olmanız durumunda kredi kullanabilirsiniz. Kredi alacak kişiler, TC vatandaşı olması şartı var. Ayrıca 18 yaşından büyük olan ve geliri olan kişiler başvuru yapabilecekler. Kredi kullanmak isteyenler, 10 maaş faizsiz kredi almaları için en önemli detay ise, daha önce bu bankadan kredi kullanmış ve düzenli olarak bu krediyi ödemiş olmasıdır. Eğer bankadan daha önce hiç kredi almadıysanız, maalesef faizsiz kredi kampanyasından yararlanamazsınız. Ayrıca kredilerde en fazla 12 ay vade yapmanız gerekiyor. Faizsiz kredileri almak isteyenler 13 ay ve 36 ay vade arasında kredi alırsa, maalesef onay alamazlar. Bu kredilerde normal bankanın faiz oranı belli olacaktır. Esnaf olanlarda ise esnaf kişilerin en az 2 yıllık vergi levhası olması ve bankadan ticari kredi kullanıp, düzenli ödemiş olması gerekmektedir. Bu şartlara uygun olan herkes bu bankanın yaptığı kredi kampanyasına katılabilecektir.