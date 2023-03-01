SGK destekli olarak nakit ödemeleri başladı: 10-20-30-40-50 bin TL 36 ay vadeye kadar bankalardan ödenecektir!

Sgk destekli olarak ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için yapılan yeni kampanyada nakit kredi kullanacak olan kişilere hızlı bir şekilde ödemeler verileceği açıklandı. Kamu bankaları özel bankaları tarafından hazırlanan İhtiyaç Kredisi kampanyasında uygun faizlerle işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara 5 dakika içerisinde kredi sonucu verilir ve onaylanan krediler, hesaplara yatırılarak kullandırılmaktadır. Devlet destekli olarak dalabileceğiniz bu kredilerden yararlanmak için başvurularınızı gerçekleştirecek olan kişilerin emekli olmaları veya sigorta üzerinde çalışıyor olarak primleri yatması gerekiyor.

Garanti Bankası kredi başvurusu...

Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka şartlarına uygun olan vatandaşlar SGK destekli olarak kredi işlemlerine hemen gerçekleştirebiliyor. Garanti Bankası şubelerine giderek kimliğinizle birlikte alacağınız kredilerde 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi ödemesi veriliyor.

Ziraat Bankası kredi başvurusu...

Ziraat Bankası üzerinden kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, banka müşterisi olmanız durumunda, şubelere gitmeden ziraat mobil uygulamasını kullanabilir ve bu bankadan SGK destekli olacak şekilde kredi işlemlerinizi yapabilirsiniz. Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız, aynı zamanda kredi işlemlerinizi gerçekleştirmek için 5 dakika içerisinde sonuç alabilir ve uygun faiz oranları ile birlikte kredinizi hesabınıza yatırabilirsiniz. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlara 5 dakika içerisinde kredi sonucu verilir ve onaylanan krediler, hesaplara yatırılarak kullandırılır.

Ziraat Bankası gibi diğer kamu bankaları olan VakıfBank Halkbank üzerinden emekli maaş alan veya sigortalı olarak çalışıp hesap müşterisi olan tüm vatandaşlar da 50000 TL 36 ay vadeli kredi için başvuruda bulunabiliyor.