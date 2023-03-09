SGK Destekli Ödemeler İle İlgili Karar Açıklandı! 40.000 TL Nakit Ödemeleri Hangi Bankalar Yapacak Duyuruldu!

SGK destekli olarak 40.000 TL nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar için gerçekleştirilen yeni ihtiyaç kredisi kampanyası son zamanlarda büyük ilgi görmektedir. SGK destekli olarak ödenecek olan bu nakit kredi kampanyasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların emekli veya sigortalı olarak bir iş yerinde çalışıyor olması durumunda bankalar tarafından düşük faizli kredi ödemeleri verileceği duyuruldu. SGK destekli olarak sizlerde 40.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız aşağıdaki bankalar üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebilir 18 yaş üzerinde olan herkes başvurularını bu bankalar üzerinden yapabilmektedir.

40.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve banka şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız aşağıdaki bankalar üzerinden yapacağınız kredi başvuruları sizlere ön onay olarak sunulacak ve kredi başvurusu önenay alan vatandaşlar en yakın banka şubesine giderek hemen kredi kullanabilecektir.

Ziraat Bankası 40.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu

Ziraat Bankası kamu Bankası olmasından dolayı vatandaşların en çok tercih etmiş olduğu bankaların başında gelmektedir. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız banka şubesine giderek veya internet bankacılığı uygulaması olan Ziraat Bankası mobil uygulamasını kullanarak işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Garanti Bankası 40.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu

SGK destekli olarak Garanti Bankası üzerinden de kredi kullanacak olan vatandaşlara Müjdeli Haber geldi.40.000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar Garanti Bankası müşterileri olmaları durumunda işlemlerini gerçekleştirebilecekler ve diledikleri zaman bu bankalardan kredi ödemelerini hemen alabileceklerdir. 40.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli olarak işlem yapabilecek ve kredilerinizi hesaplarınıza yatırarak hemen aynı gün içinde kullanacaksınız. 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak işlemleri yapacak olan tüm vatandaşlara belirtilen kredi şartları dahilinde ödemeler uygun faizlerle verilecek ve aynı gün içinde hesaplarınıza yatırılarak kullandırılacaktır. Garanti Bankası üzerinden SGK destekli Kredi kullanacak olan kişilerin emekli olmaları durumunda maaş müşterisi olmaları ile birlikte yüksek limitle kredi ve kredi kartı kullanabilirler.