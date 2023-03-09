Halkbank Acil Nakit İhtiyacı Olan Kişilere Çözüm Olacak, 100.000 TL'ye Kadar "TC KİMLİK" İle Ödeme Yapacağını Açıkladı....

Halkbank 100.000 TL'ye kadar vermiş olduğu ihtiyaç kredisi kampanyası ile ilgili detayları Kendi resmi internet sitesi üzerinden paylaştı. Halkbank üzerinden başlatılan düşük faizli ihtiyaç kredisi kampanyasında 100.000 TL kredi kullanacak olan kişilere 24 ay vadeli ödeme tablosu oluşturularak düşük faiz oranları ile birlikte Kredi ödemeleri gerçekleştirileceği duyuruldu. 100.000 TL kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar nakit ihtiyacı olmaları durumunda işlemlerini gerçekleştirebilecekleri Halkbank üzerinden İhtiyaç Kredisi olarak en düşük faiz oranları ile birlikte işlem yapabilecek ve bu şekilde ihtiyaç kredisini hemen hesaplarına yatırabileceklerdir.

Halkbank mart ayı içerisinde yapmış olduğu ihtiyaç kredisi kampanyasında 1.94 faiz oranları ile birlikte sizlere 24 ay vadeli krediyi imkanı sağlamaktadır. Halkbank ihtiyaç kredisi 100.000 TL kullanan vatandaşlar aylık olarak taksit tutarı 5486 TL olmak üzere Kredi ödemelerini gerçekleştirebilmektedirler. Halkbank üzerinden 100.000 TL kredi kullandıktan sonra 24 ay sonunda 132.179 TL olarak geri ödemesi yapılmaktadır. Halkbank üzerinden kredi kullanacak olan kişiler başvurularını gerçekleştirmeden önce güncel kredi faiz oranları ile birlikte hesaplamalarını bankanın resmi internet sitesi üzerinden yapabilirler.

Halkbank 100.000 TL kredi kampanyasına katılmak istiyorsanız başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşların banka şubelerine giderek kimlik ve gelir belgeleri ile birlikte işlemlerini yapabileceğini söyleyebiliriz. Halkbank 100.000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar nakit kredi ödemelerinden faydalanmak istiyorlarsa en yakın banka şubelerine giderek de işlemlerini hızlı bir şekilde yapabilecekler kimlikleri ile birlikte bireysel müşteri temsilcisi üzerinden bu kredileri kullanabileceklerdir.