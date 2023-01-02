Emekliye mutlu haber! Cumhurbaşkanı tarafından Gece onaylandı ve emeklilere ek ödeme kararı çıktı!

Emekli maaş müşterilerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan duyuru sonrasında verilecek olan ilk ödemeler ocak ayında verilecek. Emekli maaşı olan kişiler nakit ihtiyacı olması durumunda bankaların yapmış oldukları kampanyalara katılarak destek kredilerinden faydalanabilecekler. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek nakit, kullanabileceğiniz bu kampanyalarda, devlet destekli olarak faiz oranlarından yararlanabilirsiniz.

Emekli olan kişiler devlet destekli, faiz oranlarından yararlanarak kredi kullanmak istiyorlarsa, kamu bankaları üzerinden emeklı maaş alması gerekmektedir. Emekli maaşı alan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda, şubeler üzerinden yapacakları başvurularda kredi ödemelerini hızlı birşekilde gerçekleştirebilmektedir. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, sizlere devlet destekli kredi verecek ve 50000 TL'ye kadar vereceği kredilerde kefilsiz ve şartsız olarak işlem yapacaktır.

başvurular nasıl yapılır...

Kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinde emekli maaş almaları durumunda, şubelere gitmeden mobil uygulamalar üzerinden işlem yapabilir. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, emekli maaşını kendi bankasından alan kişilerin daha önce kredi kullanmış olmaları durumunda bile kredi ödemelerini hızlı bir şekilde gerçekleştirmektedir. 3 banka tarafından yapılan bu kredi işlemlerinde hangi bankadan emekli maaş alıyorsanız o bankanın kampanyasına katılarak, işlem yapabilirsiniz.

Devlet destekli, faiz oranlarından yararlanacak olan tüm vatandaşlar, sadece ihtiyaç kredisi olarak değil, diğer bankalardaki borçlarını kapatmak içinde borç kapatma kredisi, yine kamu bankaları üzerinden kolay bir şekilde alabiliyor. Emekli olan vatandaşlar, sadece ihtiyaç kredileri için değil, konut kredisi ve taşıt kredisi kullanmak istiyorlarsa, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank şubelerine giderek bu kampanyalar hakkında bilgi alabilmektedirler.