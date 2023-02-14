SGK destekli ödeme verilecek, duyuruldu: 51.000 TL ödeme, Hemen yapılacak

SON DAKİKA HABER: Sgk destekli olarak 51000 TL kadar nakit ödeme alabileceğiniz bir kampanya hazırlandı. Sgk destekli olarak alabileceğiniz bu kampanyalardan faydalanacak olan kişilere uygun faiz oranlarıyla birlikte hemen ödeme gerçekleştirilecek ve onaylanan krediler bankalar tarafından kişilerin hesaplarına yatırılacak. Sgk destekli ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar, 51000 TL kredi ödemesi almak istiyorlarsa banka şartlarına uygun olarak ödeme gerçekleştirecek.

GARANTİ BANKASI SGK DESTEKLİ KREDİ

Garanti Bankası üzerinden SGK destekli kredi almak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız, banka müşterisi olmanız durumunda işlemlerinize hemen kullanabilirsiniz. Garanti Bankası, SGK destekli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan tüm vatandaşlara 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli kredi ödemesi vermektedir. Sigortalı olarak , son işyerlerinde 3 aydır çalışan ve emekli olan vatandaşlara kredi işlemleri hızlı birşekilde yapılmakta. Emekli maaşınızı almış olduğunuz banka üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirmek istemiyorsanız maaşınızı, Garanti Bankasına taşıyarak daha yüksek limitlerde kredi kullanabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI VAKIFBANK VE HALKBANK

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlara 51000 TL 36 ay vadeli ödeme verilecek. En düşük faiz oranlarından yararlanarak kredi alabileceğiniz bu kampanyalara katılacak olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli ödeme gerçekleştirilecektir. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlara banka şubeleri üzerinden kimlik ve gelir belgesiyle birlikte işlem yapmaktadır. Emekli olan kişiler emekli maaş hesapları üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilirler bu emekli maaşı hesaplama inden kredi kullanabilirler.

AKBANK SGK DESTEKLİ ÖDEME

Akbank üzerinden emekli maaşı olan ve sigortalı olarak çalışıp maaşlarını Akbank üzerinden alan her vatandaşa gelir belgesiz 51000 TL nakit kredi ödemesi verilmektedir. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, nakit kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar hemen 51000 TL ödeme, hızlı bir şekilde verilir. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların cep telefonları üzerinden SMS atarak da başvuruları gerçekleştiriliyor. Sms ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına gönderebilirsiniz.