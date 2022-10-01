SGK destekli duyuru yapıldı! 6000 TL ödenecek ve nakit isteyenlere verilecek

SGK destekli olarak 6.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için yapılan yeni kampanyada nakit kredi kullanacak olan kişilere Garanti Bankası Yapı Kredi Bankası ve Ziraat Bankası 6000 TL ödeme yapacağını açıkladı. Garanti Bankası Yapı Kredi Bankası ve Ziraat Bankası 6.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar için yapmış oldukları bu kampanyalarda ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara belirtilen şartlara uygun olmaları durumunda Kredi ödemelerini hemen aynı gün içinde ödeyecek.

Garanti Bankası Yapı Kredi Bankası ve Ziraat Bankası üzerinden başvuru yaparak kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşların başvuru şartlarına uygun olmaları durumunda Kredi işlemlerini hemen aynı gün içinde hesaplarına yatırarak da kullanabileceğini söyleyebiliriz.

Başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar eğer banka şubelerine gidecek zamanları yok ise başvurularını artık banka şubeleri üzerinden değil ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de 7/24 yapabilmektedirler. Bankaların müşterisi olan kişiler hesapları üzerinden alacakları internet bankacılığı şifresi ile birlikte ihtiyaç kredisi başvurularını hemen gerçekleştirerek hızlı bir şekilde Kredi kullanabilecek onaylanan bu kredileri de hesaplarına yatırarak yine aynı gün içinde kullanabilmektedir.

Kamu Bankası olan Ziraat Bankası üzerinden SGK destekli ₺6.000'ye kadar ödeme almak isteyen vatandaşlar ise banka şubelerine gitmeden işlemlerini internet bankacılığı üzerinden yapması durumunda başvurularını ilk önce şartlara uygun olarak hesaplarını ödemeler yaparak kullanabilmektedir. Ziraat Bankası SGK destekli kredileri sadece emekli vatandaşlara veriyor ve sigortalı olarak çalışan kişilerin de 12 aydır aynı iş yerinde çalışıyor olması durumunda ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı.