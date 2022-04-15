Anneler ve Babalar 6000 TL Ödeme Alıyor! TC kimlik numaranızı yazarak öğrenin. Para ihtiyacı olanlara müjdeli haber! t.c. kimlik numaranız üzerinden yapacağınız sorgulama ile birlikte 6000 TL ye kadar ödeme alabiliyorsunuz. 36 ay vadeye kadar verilecek olan nakit kampanyasına katılacak olan vatandaşlara başvuruları gerçekleşmesi durumunda 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir. Yapı Kredi Bankası tarafından başlatılan bu kampanyaya katılacak olan kişiler oturdukları yerden başvurularını gerçekleştirerek hiçbir şekilde banka şubesine gitmeden nakit kullanabilecek. Daha önce banka çalışması olan kredi ve kredi kartı kullanmış olan kişilerin başvurularını gerçekleştirerek kredi puanına göre onayları alınacaktır.

T.c. kimlik numaranız üzerinden yapacağınız başvuru ile birlikte hemen sonucunuzu öğrenmek istiyorsanız Yapı Kredi Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Özel bankalar aracılığı ile verilecek olan bu Kredi kampanyasına katılacak olan kişilerin 18 yaşından büyük olması anne ve baba olması yeterli. Yapı Kredi Bankası özellikle Bayram harçlığı için vereceği 6000 TL kredi lerde en düşük faiz oranlarından vatandaşları yararlanılacaktır.

Sms ile başvuru yapmak istiyorsunuz bireysel yazın boşluk bırakın t.c. kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık gelirinizi yazarak bu mesajı 4411 numarasına gönderin. 4411 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında sizlere sonuç verilecek banka şubeleri üzerinden veya onay almanız durumunda mobil uygulama üzerinden nakit kredi kullanabileceksiniz.

Yapı Kredi Bankası hesabı olan vatandaşlar ise Yapı Kredi Bankası mobil uygulaması şifresi oluştur artık internet bankacılığı üzerinden de 7gün 24saat kredi başvurusunda bulunabiliyor. Yapı Kredi Bankası resmi internet sitesi üzerinden ve müşteri hizmetleri numarası üzerinden güncel faiz oranlarını öğrenebilir Kampanya hakkında detayları alabilir ve başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası haricide 6000 TL ödeme almak isteyen kişilere denizbank'ta kampanya başlattı. Denizbank üzerinden cep telefonumuz mesajı ile birlikte başvurunuzu gerçekleştirebiliyorsunuz. Sms ile başvuru yapacak olan kişiler kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak 3280 numarasını mesaj olarak gönderebilir ve DenizBank'ın başlattığı 6000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilir.