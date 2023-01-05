SGK destek verecek! SGK destekli olarak sizlerde “İhtiyaç kredisi” ve “Borç kapatma kredisi” alacaksınız!

Sgk üzerinden destek kredisi alarak hem ihtiyaç kredisi, hem de borç kapatma kredisi alacak olan vatandaşlara kamu bankaları ile birlikte bazı özel bankalar destek ödemesi gerçekleştirecek. Emekli olan ve uzun süredir sigortalı olarak bir işyerinde çalışıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek hem ihtiyaç kredisine, hem de borç kapatma, kredisini aynı anda kullanabilirsiniz. Bankalar, yapmış oldukları bu kampanyada, sizlere 100000 TL'ye kadar nakit imkanı sağlayacak ve onaylanan tutandır da hemen aynı gün içinde kullandıracak. şimdi dilerseniz hangi bankalar üzerinden borç kapatma kredisi ile birlikte ihtiyaç kredisi olabileceğiniz hakkında bilgiler verelim.

Ziraat Bankası borç kapatma kredisi ve İhtiyaç Kredisi Kampanyası...

Kamu bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası yapmış olduğu kampanyalarda ilk tercih edilen bankaların başında geliyor. Devlet bankası olmasından dolayı diğer bankalara nazaran daha düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemesi gerçekleştirecek olan Ziraat Bankası borç kapatma kredisiyle birlikte ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişileri banka şubelerine davet ediyor. En yakın Ziraat Bankası şubesine giderek işlemlerinizi kolay bir şekilde gerçekleştirebilecek ve onaylanan krediyi hesabınıza yatırarak kullanabileceksiniz.

Ziraat Bankası haricinde diğer kamu bankaları olan Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de emekli maaşınız veya sigortalı olarak çalışıyor olarak maaş alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek, bu bankalardan da borç kapatma ve ihtiyaç kredisi alabilirsiniz.

Garanti Bankası borç kapatma kredisi ve İhtiyaç Kredisi Kampanyası...

Garanti Bankası da yapmış olduğu kampanyada, hem borç kapatma hem de ihtiyaç kredisi imkanı sağlayacak. 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi borç kapatma kredisi kullanacak olan kişiler, Garanti Bankası şubelerine giderek işlemlerini gerçekleştirmektedir. Sgk destekli olarak alacağınız bu krediler kredi şartlarına uygun olan tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde işlem, ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapılmaktadır. Garanti Bankası tarafından yapılan bu kampanyada kredi puanına bakılarak da onay verileceği için banka kredi puanı 1100 ve üzerinde olan kişiler, ihtiyaç kredisi, başvurularını gerçekleştirmek için bankadan kredi işlem yapabilir.