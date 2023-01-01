Resmi Gazetede Yayımlandı: 2023 Memur Maaşı Ne Kadar Olacak?

2023 yılı için asgari ücret rakamı belli oldu. Ardından EYT problemi çözüme kavuşturuldu. Sırada ise memur ve emeklinin maaş farkı oluyor. Memur için maaşlar yeni yılda ne kadar olacak? merak edilmeye başlandı. Enflasyon farkı üzerinden olacak. Ocak ayında memur zammı netleşecek. Yapılacak ilk hesaplamalarda özellikle hemşire, öğretmen, polis ve bekçi mesleklerine yönelik enflasyon oranı katılarak ne kadar bir fark ortaya çıkacak araştırılıyor. Konunun net şekilde ortaya çıkması ise 3 Ocak tarihini buluyor. Aralık ayının sonu geldi.

Ocak ayı itibariyle memur zammı belli olacak. 2023 yılının en düşük ve en yüksek memur maaş farkı ne kadar olacak? hala merak edilen konular arasında yer alıyor. Yılın ikinci yarısında oluşan 6 aylık enflasyon verisi üzerinden hesaplamalar eklenecek. Ardından bu rakama ek olarak dönemin refah payı ile beraber maşa ek zam uygulanması bekleniyor. Onlarca emekli ve memur bu fırsattan faydalanabilecek. TÜİK enflasyon verileri her ayın üçünde net olarak paylaşılıyor. Aralık ayında da açıklanmıştı. Şu anda 3 Ocak 2023 Salı günü net olarak açıklanması bekleniyor. 2023 yılı içerisinde ilk 6 aylık dönem düşünüldüğünde memur maaş farkı toplu sözleşme zammı eklenerek belirlenecek. Enflasyon farkı ile beraber %2,5'luk ek zam gündemde yerini alıyor. Tüm bu ihtimaller Ocak ayındaki tutarın %30.95 olma ihtimalini yükseltiyor.

Memur Maaşları Ne Kadar Olur?

Temmuz ayında memur maaşlarında oluşan fark %41,69 olmuştu. 2022'nin kümülatif oranı %85'i geçmişti. Yıllık enflasyon üzerinde bir zam uygulandı. Memurların alacağı rakam toplu sözleşme zammı ile beraber 6 aylık enflasyon farkı ile hesaplanacak. Temmuz'da toplu sözleşme zamanı %7 oranındaydı. Ocak ayında ise bu rakamın %8 olması bekleniyor. 5 aylık memur zammı ise şu an net olarak ,11 seviyesinde. Önümüzdeki süreçte herhangi bir şekilde enflasyonun sıfır dahi çıkması bu rakamın net olarak alınacağı anlamına geliyor. Emekli ve memur zammı için 20 milyon vatandaş sırada bekliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığının çalışmaları hızını kesmeden devam ediyor. Enflasyon nedeniyle maaşlarda oluşan tahribatın önlenebilmesi için kademeli bir şekilde iyileştirme süreci başlatıldı ve sürdürülüyor.

0’ü aştı! Rekor Zam Geldi!

Öte yandan asgari ücret oranlarına bakıldığında 2022 yılına oranla 0 oranında bir artış olduğu fark edildi. Brüt asgari ücret 10.008 TL oldu. Net asgari ücret ise 8.506 TL oldu. Asgari ücrette bu yıl yeni rekor kırılmış olundu. Dolar üzerinden düşünüldüğünde bu rekor 455 seviyesine yükselmiş oldu. Aralık ayı bu yönde dolu dolu geçerken özellikle yapılan artışlar yeni dönemde memur ve emekli için yapılacak iyileştirmelerin bir hayli yüksek olacağını sinyalini de vermiş oldu.

Önümüzdeki dönemde konuşulan konular arasında Ocak ayı itibariyle 6 aylık dönemi ele alarak oluşacak memur ve emekli zammı merak ediliyor. 15 yıllık meslek birikimi bulunan bir kişinin ek zam alması konusunda ne kadar fark oluşacak. Bu da takip ediliyor. Açıklanacak yeni rakamlar sonrası en düşük ve en yüksek memur maaş farkı da belli olmuş olacak. Yeni yılda 65 yaş aylığı alanlar, kronik rahatsızlığı bulunanlar ya da evde bakım desteği devam edenler ile engelli aylığı alanlar için de iyileştirme yapılmış olunacak.