SGK, Bağkur ile memur emeklisi olan kişilere 4 bankadan 50 bin TL ödeme!

SGK, Bağkur ile memur emeklisi olan kişilere önemli bir duyuru bulunmaktadır. Bu duyuruya göre bu gruplar içerisinde bulunan kişilerin hesaplarına nakit ödeme yapılabilme imkanı bulunmaktadır. Bu nakit ödeme imkanına göre destek alabilmeniz için onaylı krediye başvuru yapmanız gerekmektedir.

50.000 TL ile 100.000 TL arasında değişen kredi kampanyası İhtiyaç kredileri belirli limitleri göre tanımlanabilmektedir. Talep etmeniz durumunda belirtilen limitler imkanında sizin de kredi alabilmeniz mümkün olmaktadır.

Ancak krediye başvuru yaparken doğru ve eksiksiz bir bilgi beyan etmeniz oldukça önemlidir bilgilerin yanlış veya eksik olması durumunda kredi alma gibi bir durum söz konusu olmamaktadır. Kredi başvurusu sırasında kredi notu yüksek olan kişilerin Ve aynı zamanda banka sicilinde sorun olmayan kişilerin de 36 ay vadeye dayanarak kredi kullanabilme imkanları bulunmaktadır. Akbank gibi garanti bankası gibi QNB Finansbank gibi vakıfbank gibi bankalardan kredi çekme imkanınız bulunmaktadır.

Akbank 50.000 TL kredi imkanı sunmakla beraber garanti bankası 100.000 TL kredi imkanı sunarken QNB Finansbank 50.000 TL kredi imkanı sunabilmek tedir. Bunun yanı sıra vakıfbank daha düşük faiz oranlı 100.000 TL tutarlı kredi imkanı da sunmaktadır.

Kamu bankası olarak hizmet vermesi ile bilinen vakıfbank şubesine giderken gerekli olan evraklarınızı götürmeniz gerekmektedir. Banka üzerinden kredi almak istiyorsanız şubeye gitmeniz gerekmektedir.

QNB Finansbank ise SMS uygulaması sayesinde 50.000 TL'ye kadar kredi imkanı kullandıra bilmektedir. Kredi almak isteyen kişilerin şubeleri evrakları ile beraber giderek başvuruda bulunması gerekmektedir.