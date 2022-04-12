SGK Asgari Ücret Üzerinden Prim Ödeyenlerin Dikkatine! Emekli Maaşınızın Yüksek Olması İçin Bu Adımları Atmalısınız. Emekli maaş ödemeleri vatandaşlar açısından oldukça önemli bir husus olurken şuan açısından bakıldığında çalışanlar ise emekli olacakları dönem açısından çeşitli planlamalar yapıyor. Peki çalışanlar, emekli maaşlarını nasıl artırabilir? Cevabı ve çok daha fazlası haberimizde...

Emekli maaşı almak amacıyla SGK prim ödemek de olan vatandaşların yaşlılık dönemi içerisinde alacakları maaş, yaşam kalitelerini belirleyecek nokta yüksek emekli maaşı almak amacıyla vatandaşlarından neleri yapmaları gerekir. SGK uzmanı bu soruya cevap verdi.

Asgari Ücretten Prim Ödeyenler Dikkat

Ülkemizde çalışma yaşamına katılan vatandaşların büyük bir bölümü asgari ücret ile çalışmaya devam ediyor. Öyle ki Türkiye'de asgari ücret ile çalışan vatandaşların sayısının 9 milyona yakın olduğu öngörülüyor. Bu kadar çok asgari ücret ile çalışan vatandaşlar en çok merak ettiği soruları ise her ay ödemiş oldukları prim üzerinden alacakları maaş ile bu maaşı artırmanın yollarıdır.

Konunun Bir Örnek İle Açıklamasında Fayda Olacaktır

24 Ağustos 1984 tarihinde dünyaya gelen bir vatandaşın sigorta başlangıç tarihinin 20 Haziran 2000 olduğu ve toplamda ise 6000 gün prim ödemesinin olduğu göz önünde bulunduruluyor. Askerliğinin 2006 senesinde yapıldığını ve 1 sene boyunca emeklilikte yaşa takılanlarda kaldığını söyleyen bir vatandaş ile ilgili emeklilik macerası ve çok daha fazlası haberimizin detaylarında...

Çalışan vatandaş özel sektörde çalıştığını ve primini ise asgari ücretten ödediğini açıkladı. Emekli maaşını artırılması için ne yapması gerektiğini de sordu.

Emekli Olmak İçin;

Sosyal Güvenlik Kurumu uzmanı yapmış olduğu açıklamada öncelikli olarak çalışan vatandaşın emekli olması için 7000 gün prim ödeme ile 60 yaş koşulu tarihi olduğunu dile getirdi. vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda 1000 gün prim ile 60 yaşının tamamlandığı tarihte ise emekli olmanın mümkün olacağını açıkladı. Asgari ücretten prim yatırmış olan vatandaşın emekli maaşını nasıl artırabileceğini yönelik ise SGK uzmanı detaylarını açıkladı. İlk etapta emekli maaşının nasıl belirlendiğine yönelik bilgi veren uzman isim, emekli maaşı üzerinden prim hesaplamasının kazanç tutarı ile prim ödeme gün sayısını belirlendiğini açıkladı.