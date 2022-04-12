Ziraat Bankası Banka Kartını Kullanan Kişilere 14.000 TL Ödenek Ayırdı! Başvurular Bugün Başlıyor. Ziraat Bankası, yapılan duyurup sonrasında başvurular, hızlı bir şekilde alınmaya başlandı. ülkemizin kamu bankası olan Ziraat Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar, hızlı bir şekilde sonuç alabiliyor.

Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlem yapacak olan kişilerin 14000 TL'ye kadar kullanacakları bu kredilerde 36 ay vadeye kadar işlem yapacağı haberi geldi.

5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenebileceğiniz bu kredi kampanyasına katılmak için banka müşterisi olmanız ve banka müşterisi olmanız ile birlikte hesabınız üzerinden bankanın internet bankacılığı şifresini oluşturmanız gerekiyor. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, bu krediler hızlı bir şekilde kullanabilir ve istedikleri zaman hesaplarına para yatırabilirler. Sigortalı olan ve çalışan vatandaşların son işyerlerinde 6 aydır sigortalı olması durumunda kredi alabileceği gibi emekli olan vatandaşların ise emekli maaşlarını bu banka üzerinden almaları gerekiyor.

Başvuru İmkanı Sağlanacak!

Ramazan Bayramı boyunca verilecek olan 14000 TL İhtiyaç Kredisi Ziraat Bankası hesabı olan vatandaşlara düşük faiz oranları ile verilmektedir. 36 ay vadeye kadar kullanabileceğiniz bu kredi kampanyalarına katılarak sizlerde Ziraat Bankasının, sizler için sunmuş olduğu fırsatlardan yararlanabilir ve ihtiyacınızı bu şekilde giderebilirsiniz.

Aylık ödemesi olmayan ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilmeniz için Ziraat Bankası, mobil uygulamasını indirmeli ve kendi hesabınız üzerinden aldığınız internet şifresiyle birlikte Ziraat Bankası, mobil uygulamasına giriş yapmanız gerekmektedir.

Ziraat Bankası, mobil uygulaması üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanacak olan vatandaşların onay almaları durumunda kendi hesaplarına bu paraları yatırabileceğini söyleyebiliriz. Banka hesabı olan ve internet bankacılığı şifresi olmayan vatandaşlar ise bankanın resmi internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak veya en yakın banka şubesine giderek ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor.