Akbank hesabı olanlar dikkat! 18 gün kaldığı açıklandı! Bu sürede işlem yapın!

Akbank hesabı olan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda, 18 gün içerisinde başvurularını gerçekleştirmeleri halinde banka şubelerine gitmeden işlemlerini yapabilecekleri kredi kampanyalarına katılabilmektedir. Akbank hesabınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz ve kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalar dahilinde ihtiyaç kredisi ödemelerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara belirtilen politikalar dahilinde kredi ödemeleri internet bankacılığı uygulamaları üzerinden ve banka şubeleri üzerinden kolay bir şekilde verilecek.

Akbank , yapmış olduğu kampanyada cep telefonunuz üzerinden SMS atarak başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde sizlere vereceği ihtiyaç kredisi kampanyasıyla birlikte hızlı bir şekilde sonuç alacağı bir kampanya başlattı. Akbank, SMS ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız ve başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız, şubelere gitmeden yapacağınız tüm işlemlerde nakit kredi işlemlerinizi hızlı bir şekilde hesabınıza yatırarak hemen kullanabilirsiniz.

Sms ile kredi başvurusu yapmak için kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 44 25 numarasına göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlara banka şartlarına uygun olmaları durumunda işlem yapılmaktadır.

Sms ile kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar haricinde, Akbank Direkt uygulaması üzerinden de başvurularınızı gerçekleştirebileceğiniz bir kredi kampanyası mümkündür. Akbank Direkt uygulaması kullanan vatandaşların banka hesabı olmaları durumunda, şubelere gitmeden alacaklara bu kredilerde Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapacakları tüm ihtiyaç kredisi başvuruları hesaplarına ödeme olarak hemen aynı gün içinde yatırmaktadır. Akbank Direkt uygulaması üzerinden başvuru gerçekleştirmeniz halinde, sizlerde ihtiyaç kredisi alabilecek ve onaylanan bu kredileri hesaplarımıza yatırarak hemen aynı gün içinde alabileceksiniz. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmeniz halinde sizlere 5 dakika içerisinde sonuç verilecek ve onaylanan bu krediler hesaplarınızı yatırılarak kullandırılacaktır.