Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 4a, 4b ve 4c ile BAĞ-KUR'lu olan ve doğum yapan kadın çalışanlara verilen emzirme ödeneği ile yeni anne baba olmuş ailelere destek sağlıyor. Emzirme ödeneği, sigortalı kadınların veya sigortalı olmayan eşlerinin doğum yapması durumunda ödenen bir ödeneğe denir. Bu ödenek, hizmet akdine tabi (4/a'lı) çalışanlar ile kendi adına ve hesabına (4/b'li) çalışan sigortalılara verilmektedir. Kamuda görevli olan sigortalılar ise kendi kurumları tarafından benzer bir ödeme alırken SGK tarafından emzirme ödeneği verilmemektedir.

Emzirme ödeneği miktarı ise her yıl güncellenmektedir. 2021 yılında 115 milyon 984.712 TL emzirme ödeneği sağlayan SGK, 2022 yılında Ocak ile Temmuz dönemlerinde 291.649 rapor karşılığında 91 milyon 747.507 TL emzirme ödeneği ödemiştir. Bu ödeneğin miktarı, doğum yapan kadın sigortalılara ve sigortalı olmayan eşlerinin doğum yapması halinde sigortalı erkeklere 316 TL destek sağlamaktadır.

Emzirme ödeneğinden yararlanmak için belirli şartlar bulunmaktadır. 4a'lı çalışan sigortalılar için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün prim ödenmiş olması, 4b'li çalışan sigortalılar için ise doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün prim ödenmiş olması gerekmektedir. Ayrıca Genel Sağlık Sigortası primi dahil, prim ve prime ilişkin herhangi bir borcunun olmaması gerekmektedir. Doğumun canlı gerçekleşmiş olması da emzirme ödeneği alabilmek için önemli bir kriterdir.

Hak sahibi sigortalıların emzirme ödeneğini alabilmeleri için SGK'ye talep dilekçesi verme şartı 2014 yılında kaldırılmıştır. Artık sistemde görülen emzirme ödeneği raporuna istinaden otomatik olarak ödeme yapılmaktadır. Ödemeler, anlaşmalı bankaya (şu anda PTT Bank) veya sigortalının hesap numarasını tanımlaması durumunda direkt olarak sigortalının hesabına gönderilmektedir. Hak sahipleri, ödemelerini 5 yıl içinde çekebilme imkanına sahiptir.