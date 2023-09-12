Üniversite seçim döneminde bu meslekleri seçenler erken emekli olabilecek. Normal emeklilik şartlarına uymaya gerek kalmadan farklı bir çalışma süresi ve prim ödeme koşulu üzerinden erken emeklilik hakkı tanınıyor. SGK 45 farklı meslek grubunu paylaştı. Paylaştığı mesleklerden herhangi birinde çalışanlar erken emekli olabilecek. Şartları karşılayanlar EYT'den faydalanarak Eylül ayı itibariyle emeklilik başvurusunu iletebilecek.

ERKEN EMEKLİ YAPAN İŞTE O MESLEKLER!

SGK'nın sistemi içerisinde dahil edilen belirli meslek grupları risk faktörü, iş koşulları ve işin yıpratıcılığı göz önüne alınarak erken emeklilik şansı tanınıyor. Bu mesleklerde çalışanların prim ve yaş şartını da karşılaması gerekiyor. 45 farklı meslek grubu içerisinde şunlar yer alıyor: Madencilik, demir çelik fabrikası çalışanları, askerler, emniyet çalışanları, sahil güvenlik personeli, basın ve gazetecilik işleri, itfaiye ve yangın söndürme işleri, kurşun ve arsenik işleri, hasta bakıcı, hemşireler, diş doktoru, alüminyum fabrika işçileri, eczacı, hemşire, ihtiyat pilotları, çimento fabrika personeli, doktor ve benzeri sayılabilir.

O MESLEKLERDE PRİM VE YAŞ ŞARTI VAR MI?

Erken emekli olabilmek için sayılan bu meslek grupları ağır işlerde çalışan kişilerde her yıl için 60 ile 90 gün ekleniyor. Diğer mesleklerde ise 180 gün ekstra yıpranma hakkı tanınıyor. Yıpranma hakkını elde eden bu kişilerin maden işçisi olduğunda 1800 gün diğer işi kollarında ise 3600 gün fiili hizmet süresini tamamlamış olması gerekiyor.

Sosyal güvenlik kurumu tarafından belirlenen bu meslekler 46 ve 50 yaş aralığında emekli olabilmeyi sağlıyor. Yıpranma hakkı olarak kanunlarla korunan bu uygulama çalışanların erken emekli olabilmesini sağlıyor.