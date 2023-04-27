SGK Açıkladı: Emekliye 10.000 TL ve Üzeri Promosyon Veren Bankalar Belli Oldu!

Son dönemde bankaların emekli promosyon yarışı hız kazandı. Bu kapsamda SGK, 10.000 TL ve üzeri promosyon veren bankaların listesini açıkladı. Emekli maaşlarının taşınması durumunda sunulan promosyonlar, pek çok emeklinin ek gelir kaynağı olma yolunda atacakları adımı belirliyor.

Hangi Bankalar En Yüksek Emekli Promosyonunu Veriyor?

İş Bankası, Akbank, Garanti Bankası, ING Finansbank, TEB, Ziraat Bankası, QNB Finansbank ve diğer birçok banka, müşterilerine yüksek promosyon oranları sunuyor. Emekli maaşının bu bankalara taşınması durumunda, 10.000 TL ve üzeri nakit promosyon imkanı sağlanıyor.

TEB, en yüksek emekli promosyonunu sunan bankalar arasında yer alıyor. Emekli maaşını en az 36 ay boyunca bankada tutmayı taahhüt eden ve taahhüt süresi boyunca en az iki otomatik fatura ödeme talimatı veren müşterilerine 5.500 TL nakit promosyon ödüyor. Diğer bankaların sunmuş olduğu promosyon tutarları ise değişkenlik gösteriyor.

Emekli Promosyonu Nasıl Alınır?

Emekli promosyonu alabilmek için, emekli maaşının ilgili bankaya taşınması gerekiyor. Bunun için ilgili bankanın şubeleri veya internet bankacılığı üzerinden başvuru yapmak yeterli oluyor. Bankalar, başvuruları değerlendirerek uygun müşterilerine promosyon imkanı sunuyor.

Emekliler, sunulan promosyon oranlarını dikkatlice inceleyerek en avantajlı seçeneği tercih edebilirler. Ancak, promosyonun yanı sıra, bankanın sunduğu diğer hizmetler ve ücretler de dikkate alınmalıdır.

Emekli promosyonu veren bankalar arasında seçim yapmak, ek gelir kaynağı oluşturma açısından önemlidir. Ancak, bankaların sunduğu diğer hizmetlerin ve ücretlerin de dikkatle incelenmesi gerekmektedir.