EYT'li vatandaşlar yaş şartından yararlanarak emekli olmayı sürdürüyor. Emeklilik başvuruları günden güne artarken SGK işi sıkı tutuyor. Alınan tedbirler doğrultusunda farklı yollarla emekli olmaya çalışan sahte sigortalılar sisteme takılarak gerekli işlem yapılıyor.

Sahte sigortalılık ile prim gün sayısını doldurmadan emekli olanlar tespit edildiği anda emeklilikleri iptal ediliyor. SGK'nın aldığı yeni karar doğrultusunda daha önce emeklilik hakkı elde edenler usulsüzlük yaptığı anda şüpheli bulunan durumlarından kaynaklı olarak geçmişe dönük denetimleri yapılıyor. Bu denetimler sırasında uygunsuz bir durum tespit edilirse emekli maaş hesabı önce bloke ediliyor, ardından tamamen kesiliyor.

SGK SAHTE SİGORTALILARI TESPİT EDİYOR!

SGK son dönemlerde şikayetlerin artması nedeniyle konuyla ilgili bir rapor paylaştı. Yıl içinde 50 binden fazla emeklinin maaşının kesildiğini ve yasal işlemlerin başlatıldığını duyuran SGK uyardı. SGK'nın geliştirdiği bir sistem ile sahte sigortacılık kolaylıkla tespit edilebiliyor. Prim gün sayısını doldurmadığı halde başvuruda bulunanlar çalışmadığı halde primini ödemiş olarak gösterenler anında fark ediliyor ve gerekli işlem uygulanıyor.

MAAŞI KESİLİYOR, GERİ ÖDEME İSTENİYOR!

Sigortalının primi düzenli olarak yatırılmış olunabilir. SGK'nın burada bir hak kaybı da bulunmaz fakat sahte sigortalılık olduğu için sunulan farklı avantajlardan kaynaklı olarak SGK zararı uğrayabilir. Yasal süreci başlatan SGK maaşı kesiyor ödeme yaptığı tüm günleri iptal ediyor. Yatırılan tutarın faiziyle geri yatırılmasını talep ediyor.

30 GÜN İÇİNDE GERİ ÖDENMEDİĞİNE…

O güne kadar emeklinin aldığı tutar yasal faizle birlikte hesaplanarak tümünün ödemesi isteniyor. Bu durum kişiden kişiye göre tutar yönüyle farklılık gösterebiliyor. Kişi para iadesini yapmadığında 30 gün içerisinde hakkında yasal işlem başlatılıyor ve icraya veriliyor. Sahte sigortalılık süresi hesaplanarak toplam prim gün sayısı düşülüyor. Bu kişi yeniden emekli olmak istediğinde prim tamamlamak zorunda kalıyor.