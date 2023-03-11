İş Bankası’ndan Mart ayına özel 200 TL karşılıksız para müjdesi! Küçük, büyük demeyin paranızı alın!

Küçük, büyük demeyin paranızı alın! İş Bankası’ndan Mart ayına özel 200 TL karşılıksız para müjdesi! İş Bankasının sunduğu kampanyanın detaylarını merak edenler bu konuda öncelikle bankanın internet sitesini ziyaret ederek buradan bilgi almaya çalıştılar. Bu bilgilere ulaşanlar İş Bankasının sunduğu fırsatlardan yararlanmak için hemen harekete geçtiler. İşte İş Bankasının sunduğu kampanyanın detayları… Bu kampanya 2023 yılının en büyük kampanyalarından biri olarak tanıtılmaktadır.

İş Bankası, özel olarak yaptığı kampanyada başvurular nasıl ve nereye yapılacak soruları merak ediliyor. Bunun için alışverişinizden önce İşCep veya Maximum Mobil’den kampanyaya katılmanız gerekecektir. Maximum anlaşmalı işyerlerinden giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, kozmetik ve optik sektörlerinde hizmet sunan yerlerden yapacağınız alışverişte 2.000 TL ve üzeri ilk alışverişe 200 TL indirim kazanma fırsatı yakalayabilirsiniz. İşte bu konuda yapacağınız alışverişlerden çok kazançlı çıkacağınızı söylemek mümkün olacaktır.

Kampanya şartları şu şekilde sıralanmaktadır:

· İşCep ve Maximum Mobil uygulamasından kampanyaya katılmalısınız

· İş Bankası Maximum özellikli kredi kartları; Maximum, MercedesCard, Maximiles, Maximiles Black, Maximiles Privia Black Kredi Kartları, Maximum Pati Kart, İş’te Üniversiteli, Maximum Genç Kartı ile alışveriş yapabilirsiniz.

· Yapacağınız alışverişin ilgili sektörlerde yapılması gerekmektedir.

· 2.000 TL ve üzeri alışveriş yapmanız gerekmektedir.

· Online alışverişlerde kapıda ödemede bu kampanya geçerli değildir.

· Alınan ürünün iade edilmesi veya alışverişin iptal edilmesi durumunda kampanya ödemesi geri alınmaktadır.

Bu kampanyaya katılarak sevgilinize çok özel hediyeler alabilirsiniz.

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