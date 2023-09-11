Eylül ayı emekli maaş ödemeleri için geri sayım başladı. Milyonlarca emekli her ay düzenli olarak hesabına yatan emekli maaş tutarını Ekim ayında zamlı olarak almayı bekliyor. Ara zam konuşmalarının yoğunlaştığı bu günlerde düzenleme öncesi son maaş Eylül ayında hesaplara yatacak. Konu ile ilgili sgk tahsis numarasının son hanesine göre maaş ödemesi tarih aralıklarını tek tek paylaştı.

SGK’dan paylaşılan güncel veride 17-26 Eylül tarihleri arasında hesapların kontrol edilmesi gerektiği bilgisine yer verildi. Emekli maaş hesabının bağlı olduğu bankanın mobil uygulaması üzerinden veya banka şubesine giderek ne kadar ödeme yapıldığı öğrenilebilecek.

SSK'LI (4A) EMEKLİNİN MAAŞ ÖDEMESİ

EYT kapsamında ilk kez emekli olanlar Eylül ayı itibariyle emekliliği başlayacak olanlar ve daha önceden emekliliği bulunanlar için 4/A SSK emekli maaşı ödeme tarihleri aşağıdaki listeden incelenebilir:

-Tahsis numarasının son hanesi 9 olanlar ayın 17’si

-Tahsis numarasının son hanesi 7 olanlar ayın 18’i

-Tahsis numarasının son hanesi 5 olanlar ayın 19’u

-Tahsis numarasının son hanesi 3 olanlar ayın 20’si

-Tahsis numarasının son hanesi 1 olanlar ayın 21’i

-Tahsis numarasının son hanesi 8 olanlar ayın 22’si

-Tahsis numarasının son hanesi 6 olanlar ayın 23’ü

-Tahsis numarasının son hanesi 4 olanlar ayın 24’ü

-Tahsis numarasının son hanesi 2 olanlar ayın 25’i

-Tahsis numarasının son hanesi 0 olanlar ayın 26’sı

BAĞKURLU (4/B) EMEKLİNİN MAAŞ ÖDEMESİ

SGK tarafından paylaşılan güncel bilgeye göre 4/B maaş ödemesinin yapılacağı tarihler aşağıdaki listeden takip edilebilir:

-Tahsis numarasının son hanesi 9,7 ve 5 olanlar ayın 25’i

-Tahsis numarasının son hanesi 3 ve 1 olanlar ayın 26’sı

-Tahsis numarasının son hanesi 8,6 ve 4 olanlar ayın 27’si

-Tahsis numarasının son hanesi 2 ve 0 olanlar ayın 28’i