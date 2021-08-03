Şeyma Subaşı Yangın Sırasında Eğlendiği Haberlerine İsyan Etti

Acun Ilıcalı'nın eski eşi, sosyal medyanın aktif kullanıcısı Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile uzun süredir tatil yaptığı Ibiza tatilinden döndü. Ibiza’dan Bodrum'a dönerken sevgilisi ile beraber sarmaş dolaş çekildiği bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan ünlü isim Şeyma Subaşı eleştirilerin hedefi olmuştu.

Türkiye'nin dört bir tarafı orman yangınları ile mücadele ederken tekneden farklı bir karesini de yayınlayan ünlü isim Şeyma Subaşı, Deniz Akkaya dahil olmak üzere pek çok takipçisinden tepki almıştı. Ülkenin pek çok bölgesinde eş zamanlı olarak başlayan orman yangınları sırasında eğlendiğine dair çıkan haberleri ile ilgili bir açıklama gerçekleştiren Subaşı, dikkatleri üzerinde topladı.

Her yaptığı ile olay olan ve geçtiğimiz ayda da evlilik, bebek ve ayrılık haberleri ile gündemde yer alarak adından söz ettiren Şeyma Subaşı Instagram hesabından yapmış olduğu paylaşımda ayrılık haberlerinin doğru olduğunu belirtmişti. Geçtiğimiz günlerde ise kısa süreli bir ayrılık yaşadığı Mısırlı sevgilisi ile barıştığını duyuran bir paylaşım gerçekleştiren ünlü isim, yaklaşık olarak 3 ay süren Ibiza tatili sonrasında Türkiye'ye dönerek fotoğraflarını paylaştı.

Bir grup arkadaşı ve Mısırlı sevgilisi ile yangınların çıktığı Bodrum'a tatil için uçan ve teknede çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmeyen Şeyma Subaşı büyük tepkiler almıştı. Bodrum'a gittiği sırada uçakta da sevgilisinin kucağında poz veren ünlü isim yangın çıktığı sırada verdiği pozlar ile eleştirilerin hedefi olmuştu.

Türkiye'nin dört bir yanında yangınların sürdüğü sırada Bodrum'da tekne üzerinden fotoğrafını paylaşan Şeyma Subaşı, sosyal medyada yine olay olurken tepkileri de üzerinde toplamıştı.

Yapılan eleştiriler sonrasında sosyal medya hesabından konu hakkında açıklamalar gerçekleştiren Subaşı, kendisi ile ilgili çıkan ve Türkiye yandığı sırada teknede eğlendiği hakkında yazılan haberlerin asılsız olduğunu belirtti. Teknenin kendilerinin olmadığını açıklayan ünlü isim tüm ülke tarafından bu görüntülere şahit olmanın acı verici olduğunu ve herkes kadar yaşanan bu talihsiz olaylar karşısında üzgün olduklarını ifade etti.