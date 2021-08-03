Emekli Maaşını Taşıyarak İhtiyaç Kredisi Verilecek, 36 Ay Vade, 3 Ay Erteleme, Aydan Aya Ödeme Yok, Emekliye Müjde

Emekli olan kişilere banka kredi notuna göre kredi onayı verilirken, ayrıca bazı bankalarda maaş taşıma yaparak yüksek limitli krediler vermeye başladı. Kamu ve özel bankalardan emekli olan kişilere maaş karşılığında kredi verilecek.

Banka kredi başvuruları içinde en çok tercih edilen kredi türü emekli kredileridir. Bankalar emeklilere daha uygun faizlerle kredi imkanı sağlamaktadır. Sizde eğer emekli iseniz ve bankalarda kredi başvurusu yapmak istiyorsanız emekli maaşınızı taşıdığınızda, taşıma yaptığınız bankadan hemen kredi başvurusu yapabilirsiniz. Emekli maaşınızı taşımak istediğinizde maaş bankanızda borcunuz olmaması gerekiyor. Maaş taşıma işlemleri yaptıktan sonra hemen kredi alacaksanız bazı bankalardan başvuru yapmalısınız. Her banka anında kredi imkanı vermemektedir.

Kredi başvurusu yaptığınız bazı bankalarda emekli maaşınızı taşıdıktan sonra maaş aldığınız zaman kredi alabilirsiniz. Maaş taşımasından sonra 30 ile 45 gün arasında bu işlemler değişebilmektedirler. Şimdi sizlere hemen kredi alacağınız bankalar hakkında bilgiler vermek istiyoruz.

Ziraat Bankası Emekli Kredisi Veriyor, Hemen Başvuru Yapılabilecek

Ziraat Bankası üzerinden emekli kredisi başvurusu yaptığınızda banka şartlarına uygun olmanız durumunda hemen 100.000 TL’ye kadar kredi alabilirsiniz. Banka size emekli kredisi verebilmesi için maaşınızın Ziraat Bankası’nda olması gerekiyor. Eğer maaşınız bu bankada değilse taşıma işlemlerinden sonra hemen kredi başvurusu yapabilirsiniz. Kredi başvurularını size en yakın Ziraat Bankası şubesinden yapabiliyorsunuz. Kredi başvurusu onaylanan müşteriler bu şekilde hemen kredilerini aynı gün içinde kullanabilirler.

Burgan Bank Emekli Kredisi Bilinmiyordu, Banka Duyuru Yaptı

Burgan Bank emekli kredilerinde kredi notu düşük olanlara bile 100.000 TL’ye kadar ihtiyaç kredisi vermektedir. Burgan Bank bu kredileri vermek için bankadan maaş alıyor olmanız gerekiyor. Maaşınız boşta ve herhangi bir kredi kullanmadıysanız maaşınızı hemen internetten veya SGK kurumlarından taşıma yapabilir ve taşıma yaptıktan sonra hemen kredinizi kullanabilirsiniz. Bunun için size en yakın Burgan Bank şubesine gitmeniz gerekmektedir.

Denizbank Emekli Kredisi ile 65.000 TL Verecek

Denizbank üzerinden de 65.000 TL’ye kadar emekli kredisi alabilirsiniz. Bu bankada maaş taşıma şartı koymaktadır. Maaşınızı Denizbank’a taşımak için eğer borçlu olduğunuz bankadan dolayı maaş taşıyamıyorsanız Denizbank bu krediyi ödeyecektir. Üzerini size verecektir. Sizde banka şubelerine giderek emekli kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Denizbank verdiği kredide size 36 ay vade yaptıracak ve diğer tüm banka borçlarınızı kapatacaktır.

Şekerbank Emekli Kredisi Kampanyası

Şekerbank üzerinden de emekli kredisi başvurusu yapmanız mümkündür. Sizde bankadan şubelerine giderek hemen kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Şekerbank kredi başvurusu yaptığınızda diğer tüm banka borçlarınız da kapatılır ve tek bir bankada ödeme kolaylığı sağlarsınız. Şekerbank ihtiyaç kredisi ve emekli kredisi 100.000 TL’ye kadar 36 ay vadeli olarak verilmektedir. Maaşınızı e-devletten veya SGK kurumlarından taşıdığınızda size en yakın şubeye giderek bu krediyi kullanabilirsiniz. Kredi notunuz düşük olsa bile Şekerbank üzerinden verilen emekli kredisini kullanabilirsiniz.