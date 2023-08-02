BDDK, zaman zaman kredi kartı konusunda düzenlemeler yapıyor. Bu sayede ekonomik gelişmelere ve sektörlerin durumuna uygun bir şekilde kredi kartlarının kullanılmasını sağlıyor. BDDK, kredi kartları konusunda yeni bir düzenleme yaptı. BDDK, yeni yayımladığı karar ile taksit konusunda sınırlandırma yaptı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, alışverişlerde uygulanan kredi kartı taksitleri konusunda yeni düzenleme kararı aldı. Yapılan düzenleme neticesinde kamuoyunda kredi kartına taksitin kalktığına dair bir algı oluştu. Pek çok kişi, taksitin kalkıp kalkmadığını merak ediyor.

BDDK, KREDİ KARTLARINA İLİŞKİN DÜZENLEME YAPTI

BDDK, kredi kartlarıyla ilgili yeni bir düzenleme yaptı. Kurul, risk ağırlıklarının bazı ödemelerde artırılması kararı aldı.

İhtiyaç kredileri, bireysel olarak kullanılan kredi kartları, taşıt kredileri ve taşıt teminatlı krediler; bu kapsamda yer aldı. Ayrıca finansal kiralama işlemlerinde de risk ağırlıkları artırıldı. Risk ağırlıkları artık %150 olarak uygulanacak.

YURT DIŞI SEYAHAT HARCAMALARINDA TAKSİTLENDİRME KALDIRILDI

Havayolları, seyahat acenteleri, konaklama harcamaları için yurt dışına yapılan harcamalarda taksit uygulanmamasına karar verildi. Bu kararla beraber yurt dışı seyahat bileti almak, otel ücreti ödemek isteyenler, taksit olanağından yararlanamayacak.

BDDK, zaman zaman bu tarz sınırlamalar uygulayabiliyor. Yapılan sınırlamalar nedeniyle kredi kartı kullanımı sınırlandırılıyor. Yakın zamanda nakit avansın kullanıma kapatılması, yapılan bu tarz düzenlemeler arasında yer almıştı. Bunun yanı sıra kredi tutarlarının sınırlandırılması, vade süresinin azaltılması gibi düzenlemeler de söz konusu oluyor.

Kredi ve kredi kartı taleplerinin artması nedeniyle bankaların dengesinin bozulmaması için BDDK tarafından düzenlemeler yapılıyor. Düzenlemeler, bazen tüketicilerin işinin zorlaşmasına neden oluyor. Tüketiciler, istedikleri alanda taksit yapamıyor. Bunun yanı sıra yeterli tutarda krediye ulaşmak zorlaşıyor. Bireysel kredilerin yanı sıra ticari kredilerde de sınırlamalar uygulanıyor. Sınırlamalar nedeniyle firmalar, faaliyetlerini sürdürmekte zorlanıyor. Bu nedenle firmalar, bankaların kredi konusunda esnek davranmasını, kısıtlamaları kaldırmasını istiyor.