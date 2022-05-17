Cebinde Banka Kartı Olanlar Dikkat! Para İhtiyacınız Varsa, Hemen Başvuru Yapacağınız Bankalar Belirlendi

Yaşamış olduğumuz ekonomik sıkıntılar sebebiyle bankalardan ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlar, özellikle hızlı bir şekilde nakit onay veren bankaları tercih etmektedirler. Son zamanlarda benzine yağa, şekere, her şeye zam gelmektedir. Bu zamlarla başa çıkmaya çalışan vatandaşlar, ayrıca banka borçları olduğu içinde kredi kullanmak istemektedirler. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda ve banka kredi politikalarına uygun olmanız durumunda, bankamatik kartı kullansanız bile sizlere bazı bankalar hızlı bir şekilde kredi imkanı sunuyor. Hem düşük faiz oranları ile ilgili hem de kredilerle ilgili detaylı çalışılmamız şu şekilde...

QNB Finansbank'tan anında onay!

QNB Finansbank üzerinden nakit kredi kampanyasına katılarak, işlem yapacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek için kimlik numaralarına 50 30 numarasına gönderebilir. Oturduğunuz yerden başvurunuzu yaparak anında onay alabilecek ve 50000 TL'ye kadar hızlı bir şekilde 36 ay vadeli kredi alıp alamadığınızı görebileceksiniz. QNB Finansbank'ın başlatmış olduğu bu kampanyaya katılacak olan kişilerin banka kredi puanı 1500 ve üzerinde olması gerekiyor.

Akbank Direkt Kredisi

Akbank üzerinden başvuru yapacak olan vatandaşlar ise Akbank Direkt uygulamasını indirerek, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılabilirler. Akbank Direkt uygulamasını kullanarak kredi kullanacak olan vatandaşlara 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisini hızlı bir şekilde olabiliyor. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda kredi kullanacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirerek ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli olarak kredi alabilmektedir. En yakın banka şubesinden ve bankanın SMS Kredi servisinden de işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Vakıfbank Düşük Faizli Kredi

Devlet bankası olan Vakıfbank üzerinden düşük faiz oranları ile ihtiyaç kredisi, kullanmanız mümkündür. Vakıfbank üzerinden özellikle banka müşterisi olan vatandaşlar ve maaş müşterisi olan vatandaşlar, düşük faizli kredi alabiliyor. Size en yakın banka şubesine giderek, sadece kimliğinizle birlikte bireysel ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir, onaylanan tutar yine aynı gün içinde hesabınıza yatırabilirsiniz. Emekli olan kişiler için ayrı bir kredi kampanyası yapan bu bankadan emekli maaşınızı, Vakıfbank'a taşıyarak, yüksek limitli krediler kullanabilir ve diğer bankadaki olan borçlarımızı kapatmak için borç transferi yapabilirsiniz. Bankanın, güncel faiz oranlarını ve başvuru aşamalarını, resmi internet sitesi üzerinden öğrenebiliyorsunuz.