Cumhurbaşkanı Açıkladı: 0.99 Faizli Konut Kredisi Desteği Başlayacak! Ev Almak İsteyenlere Müjdeli Haber Geldi...

0.99 konut kredisi başvurusu hangi bankalardan yapılıyor? 0.99 faiz oranı ile konut kredisi kullanılır mı? Sizlere yazımızda düşük faiz oranları ile birlikte 0.99 faiz oranları ile konut kredisi nasıl kullanılır? Bu konu hakkında bilgiler vermek istiyoruz.

2022 yılında bazı bankalar konut kredileri faizlerinde yükseltmeye girmiştir. Ama bazı bankalar ise sürekli olarak güncel düşük kredi kampanyaları yapmaktadır. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler, ev sahibi olmak isteyen kişilerin de en çok tercih ettikleri kredi kampanyası olan konut kredileri bankalardan 120 ay vadeye kadar bankanın kendi belirlediği faiz oranları ile birlikte verilmektedir. Kredi başvurusu yapmak istiyorsanız bankaların kredi politikalarına uygun olmanız durumunda vereceğimiz bankalar üzerinden 0.99 faiz oranı ile konut kredisi kullanabilirsiniz. 0.99 faiz oranı ile konut kredisi kullanmak istiyorsanız bankadan maaş alan bir müşteri olmanız ve aynı zamanda sıfır bir ev almanız gerekiyor. Sıfır ev alımlarınızda bu faiz oranı ile yararlanırsınız. Eğer daha önce içinde oturan birisinin olduğu bir ev almak istiyorsanız da bankanın güncel kredi faiz oranlarını resmi internet sitesinden öğrenebilirsiniz. Şimdi sizlere hangi bankalar üzerinden düşük faiz verdi kredi kullanabilirsiniz. Bu konu hakkında bilgiler verelim.

Ziraat Bankası 0.99 konut kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Ülkemizin kamu bankası olan Ziraat Bankası üzerinden 0.99 faiz oranları ile konut kredisi kullanabilirsiniz. Ziraat Bankası 0.99 faiz oranı ile konut kredisi başvurusu yaptırmaktadır. Banka şubelerine giderek hemen kredi başvurunuz yapabiliyorsunuz. Çalışan kişilerin en az 1 yıldır aynı iş yerinde çalışıyor olması ve Ziraat Bankası üzerinden maaş alması durumunda bu krediyi alabileceklerdir. Emekli olan kişilerin de emekli maaşlarına bu bankadan almaları şartı vardır. Banka sıfır ev alımlarınızda ve bankanın kendi anlaşmalı olduğu inşaat şirketleri üzerinden yapacağınız alımlarda kredilerde sizlere 0.99 faiz oranına kadar işlem yaptırmaktadır. Ayrıca alacağınız evin ekspertiz değerinin yüzde doksanına kadar bu kredileri kullanabilirsiniz. Size en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek Kredi başvurusunu yapabiliyorsunuz.

Vakıfbank 0.99 faiz oranı ile konut kredisi başvurusu

Vakıfbank üzerinden de 0.99 faiz oranı ile konut kredisi başvurusu yapabiliyorsunuz. Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin şartlara uygun olmaları durumunda aynı gün içerisinde onay aldıktan sonra bir hafta içinde de konut kredilerini kullanabilirler. Sarıpanjur Konut Kredisi olarak verilen bu krediler de aynı Ziraat Bankası'nda olduğu gibi sıfır ev alımlarınızda düşük faizli kredi kullanırsınız. 120 ay vadeye kadar verilen bu krediler de ilk taksit ödemenizi de Dilerseniz 3 ay ertelemeli de yapabilirsiniz. Vakıfbank konut kredisi başvurusu yapacak olan kişiler alacakları evin ekspertiz değerinin %90nına kadar kredi kullanabilir. Eğer ikinci el bir ev alıyorsanız banka daha yüksek faiz oranları ile sizlere kredi imkanı sağlar. Resmi internet sitesine girerek veya size en yakın Vakıfbank şubesine giderek güncel faiz oranları ile ilgili bilgileri alabilirsiniz. Konut kredisi başvurusunu banka şubesinden kimlik gelir belgesi ve alacağınız evin tapu belgeleri ile birlikte yapabiliyorsunuz.