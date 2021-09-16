Serenay Sarıkaya'dan Yeni Dizi Paylaşımları!

Bir süredir hem ekranlardan hem de hayranlarından uzak kalan Serenay Sarıkaya, müjdeyi verdi. Geri dönüşünün muhteşem olacağını açıklayan ünlü oyuncu, dizi setlerini çok özlediğini de söyledi.

Sevilen oyuncu Serenay Sarıkaya, son zamanlarda sosyal medya hesabından dizisi ile ilgili yapmış olduğu açıklamalar ile dikkatleri üzerinde topladı. Yeni dizi heyecanını hayranları ve sevenleri ile paylaşmayı ihmal etmeyen başarılı ve yetenekli oyuncu, magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı. Yeni bir dizide rol alacak olan Sarıkaya, adından söz ettirmeye devam ediyor.

Sosyal medya hesabından üst üste yaptığı paylaşımlar ile adından söz ettiren yetenekli oyuncu, Burak Deniz ile birlikte başrol oynayacak. Başarılı ismin, dizi ekibi ile birlikte Adana'ya gittiği bilgisine ulaşıldı. Partneri Burak Deniz ile deneme provaları yapan ve senaryo okuyan ünlü oyuncu dikkatleri üzerinde topladı.

Yeni dizisi olan Şahmeran hakkında sosyal medya hesabından paylaşımlar gerçekleştiren Serenay Sarıkaya, projesi ile merak konusu oldu. Senaryoyu okurken çekilen fotoğrafını yayınlayan ünlü oyuncu, “geliyor gelmekte olan” şeklinde bir not da yazdı. Setleri çok özlediğini ifade eden yetenekli isim, yapmış olduğu paylaşımlar ile adından söz ettirdi.

Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sunduğu fotoğraflar ile Adana'da olduğunu ifade eden ünlü oyuncu, fotoğrafları ile sevenlerini gülümsetti. “Adana'nın gülü” şeklinde açıklama yazısı yazan ve paylaşım gerçekleştiren Serenay Sarıkaya, yeni dizisi ile adından söz ettirecek.

Yeni proje isminin Şahmeran olduğu öğrenilirken Burak Deniz ile Serenay Sarıkaya'nın dizide rol alacağı bilgisine de ulaşıldığı. İki oyuncunun uyumu merak edildi ve detaylar merak konusu oldu. İki başarılı ve genç ismin buluşmasının etkileyici olacağı hakkında yorumlar gerçekleşirken oyuncuların sevenleri de dizin başlaması için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Bunun yanı sıra Serenay Sarıkaya'nın yeni proje için en az 4 kilo verdiği şeklinde yorumlar da gerçekleşti.