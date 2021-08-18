Serenay Sarıkaya Şahmeran Dizisi için Hazırlık Yapıyor

Bir süredir televizyon ekranlarından ve seyirci kitlesi ile sevenlerinden uzakta kalan başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya'nın yeni proje için hazırlık yaptığı bilgisine ulaşıldı. Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya son zamanlarda çok sayıda dizi ile anılmış ancak ünlü ismin vereceği karar merak konusu olmuştu. Son olarak başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya'nın Netflix’te yayınlanacak olan Şahmeran isimli dizide başrol oynayacağı bilgisi öğrenildi. Sizler için bir süredir ekranlardan uzakta kalan sevilen oyuncu Serenay Sarıkaya'nın Şahmeran dizisi için hazırlık yapması ve enerji toplaması hakkında detaylı bilgileri yazdık.

Şahmaran dizisi için çekimlerin ne zaman başlayacağı ise henüz bilinmiyor ancak konu hakkında detaylar oldukça merak ediliyor. Sevilen oyuncu Serenay Sarıkaya'nın sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımlarda ise dizi öncesinde enerji topladığı şeklinde yorumlar gerçekleştirdi. Güzel oyuncu Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sunduğu fotoğraflar ile dikkatleri üzerinde topladı. Bikinili paylaşımlar yaparak göz kamaştıran başarılı isim, Serenay Sarıkaya magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı.

Kırmızı bikini ile çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin beğenisine sunan başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya, fit görüntüsü ile beğeni topladı. Geçtiğimiz haftalarda ünlü oyuncu hakkında bazı haberler çıkmış ve Serenay Sarıkaya'nın Şahmeran isimli dizi için 2 haftada 4 kilogramdan fazla kilo kaybı yaşadığı belirtilmişti.

Şahmaran dizisinin fantastik bir proje olacağı bilgisine ulaşılırken dizinin TIMS&B Productions tarafından çekileceği de öğrenildi. Çekimlerin Adana'da yapılacağı bilgisine ulaşılırken Serenay Sarıkaya'nın da uzun bir ara sonrasında ekrana dönecek olması coşku ile karşılandı. Şahmeran isimli dizide Serenay Sarıkaya ile partner olacak oyuncunun ismi ise henüz net değil. Adana'da yapılacak olan çekimlere katılması muhtemel bir isim ise Burak Deniz ancak oyuncunun ne yönde karar aldığı henüz bilinmiyor.