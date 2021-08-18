EYT Son Dakika Duyuru Geldi, EYT Ne Oldu? Belli Oluyor mu?

Yıllardır emeklilik hayali kuran vatandaşların gözü kulağı EYT ile ilgili yasa tasarısında! EYT ile ilgili son gelişmelere odaklanmış olan binlerce vatandaş gelişmeleri yakından takip ediyor. Akıllarda hep aynı soru, son durum nedir? Ne zaman çıkacak? Haberimiz sizin için!

Ak Parti Basın Sözcüsü Ömer Çelik tarafından yapılan son açıklamalar ile emekli olacakların dikkatini üzerinde topladı. Merak eden vatandaşlar ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bu konuda çalışma yapılıp yapılmadığını araştırıyor. Basın sözcüsünün yaptığı diğer bir açıklama ise “Sorunlara duyarlıyız, fakat bunun bir maliyeti bulunmakta” ifadesini kullanmıştır. Bu açıklama ile EYT yasasının çıkıp çıkmayacağı konusu merak uyandırıyor. Acaba EYT yasası çıkacak mı? Bunla ilgili son durum ne?

Bilindiği gibi emekli olmak için prim borcunu ödeyen vatandaşların emekli olabilmesi için yeterli değil, yaş sınırı şartının da yerine getirilmesi gerektiğinden emeklilikte yaşa takılmaktadırlar. Prim borcu olmayan ancak emeklilikte yaşa takılan vatandaşlar bu konu ile ilgili son dakika gelişmelerini yakından takip etmektedir.

EYT ‘De Son Durum

Emeklilikte yaşa takılan vatandaşlar ile ilgili olumlu bir gelişme sergilenir ise çalışan bayanlar 20 yıl ve erkekler için geçerli olan 25 yıl sigortalı şartının yanında 5 bin prim gün sayısı şartı gerçekleştiğinde emeklilik hakkını elde etmeleri bekleniyor. Prim şartını sağlayan ama emeklilikte yaşa takılan( EYT) binlerce vatandaş, meclisin yeni yasama dönemine girmesini bekliyor. Bu konuda meclisin olumlu adım atmasını umut ediyor.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Kimleri Kapsıyor?

Sigortalı olarak çalışan vatandaşlar için milat olan 8 Eylül 99 tarihinden önce, koşulları yerine getirenler emeklilik hakkını kazanmışlardır. Fakat bu tarihten sonra sigortalı olarak işe başlayan vatandaşlar bu haktan faydalanamamaktadır. Bu tarihten önce bayanlar 20, erkekler ise 25 yıl sigortalı olarak çalışmaları halinde ve 5000 gün prim şartını bunun yanı sıra bayanlar 50 erkekler ise 55 yaşını doldurmaları halinde emekli olma hakkına sahipti. Bu tarihten itibaren sigortalı olarak işe başlayan bütün vatandaşlar emeklilikte yaş haddine takılmışlardır.

Ömer Çelik'ten Son Dakika Açıklaması

Meclisin yasama dönemine girmesini sabırla bekleyen vatandaşlar için açıklama Ak Parti Basın Sözcüsü Ömer Çelik’ten geldi. “Cumhurbaşkanımız bu konuda sön sözünü söylemiştir. Talep edildiği gibi çözülmeyecek bir mesele söz konusu olduğunda bu durum kamuoyu ile paylaşılır”