Seren Serengil Ameliyat Oldu! Seren Serengil Sağlık Durumu Nasıl?

Bir süredir “Dumping Sendromu" ile mücadele vermekte olan ve son olarak ameliyat olan ünlü sunucu Seren Serengil’in zor günler yaşadığı bilgisine ulaşıldı. 2016 senesinde geçirdiği mide operasyonu sonrasında hızlı bir şekilde kilo vermeye başlayan ünlü sunucu Seren Serengil, dün yeniden ameliyat masasına yattı ve sunucunun sağlık durumu merak konusu oldu.

Ünlü sunucu ve şarkıcı Seren Serengil, önceki gece bir operasyon geçirdi ve sevgilisi Mustafa Rahman Tohma, önemli açıklamalarda bulundu. Serengil'in geçtiğimiz aylarda ameliyat olması gerektiği bilgisi paylaşılmış ve sonucunun sağlık durumunun el vermemesi sebebi ile operasyonu ertelediği öğrenilmişti. Ünlü sunucu Seren Serengil’in sağlık durumu hakkında bilgileri paylaşan sevgilisi Mustafa Rahman Tohma ise dikkatleri üzerinde topladı. Seren Serengil'in sevgilisinin sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklama ile ilgili detaylar ve konu hakkında merak edilenler haberimizin devamında yer almaktadır.

Sevgilisi hakkında bilgi veren Tohma ise soran ve merak eden herkes için bir açıklama yaptı. Seren Serengil'in çok ağır bir dönem geçirdiğini ancak bu durumu yansıtmayı sevmediği için herkesin onu neşeli haline rahatladığını ifade etti. Sunucunun yaşadığı durumdan faydalanmayı sevmeyen biri olduğunu açıklayan Tohma, son bir aydır Serengil'in ağrılarının çok fazla olduğunu ve gece gündüz neredeyse teknede hep yatıp film seyrettiğini belirtti.

Safra kesesi ve böbreklerinin çalışmayacak duruma geldiğini açıklayan Tohma, geri dönüşüm ameliyatı olması gerektiğini de ifade etti. Son zamanlarda sevgilisi Seren Serengil'in karaciğer değerlerinin ani bir şekilde çok yüksek çıktığını ve siroza çevirebilme ihtimalinin derhal ameliyat olması gerektiği sonucunu doğurduğu açıkladı. Sunucunun ikinci ameliyatı ise vücudu biraz daha toparlanıp kan değerleri yerine gelince olacağını ifade eden Tohma, geçmiş olsun dilekleri için teşekkür ettiğini de söyledi.