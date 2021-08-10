18000 TL Bugün Ödenmeye Başladı, Başvuru Yapanlar Hesaplarını Kontrol Etsin, Yapmayanlara Ekran Hala Açık

İhtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen müşterilerin belirli kredi politikalarına uygun olması durumunda, verdiğimiz bankalardan 18000 TL'ye kadar hızlı bir şekilde onay alacağını söylemek istiyoruz. Kredi kullanacak olan kişilerin kredi notu yüksek olması, banka, çalışmak durumunda iyi olması durumunda 18000 TL'ye kadar hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi kullanacaklardır.

Kredi notu kredi kullanabilmeniz için en az 1200 ve üzerinde olması gerekiyor. Ayrıca banka kredi sicilinizde herhangi bir sıkıntının olmaması, bankalardan, icralık veya avukatlık gibi durumlarımızın da olmaması gerekmektedir. Bu şartlara uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, 18000 TL 36 ay vadeli kredi veren bankalardan kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Vakıfbank, 18 bin TL İhtiyaç Kredisi Başvurusu

İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen müşteriler, kamu bankası olan Vakıfbank üzerinden hızlı bir şekilde düşük faizlerde kredi onayı alabilirler. Kredi başvurusu yapmak istiyorsanız size en yakın Vakıfbank şubesine giderek buradan ihtiyaç kredisi başvurunuzu hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.

Vakıfbank, on sekiz bin TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler, 36 ay vadeye kadar ve 3 ayı ertelemeli olarak bu kredilerde onay alabilirler. Kredi çekecek olan kişilerin sigorta durumu çok önemlidir. Eğer bir iş yerinde çalışıyorsanız ve en az 6 aylık sigortanızın düzenli olarak yapmış olması gerekiyor. Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler kredilerini banka şubesinden, bankanın internet bankacılığından veya Vakıfbank mobil uygulaması üzerinden istedikleri zaman kullanabilirler.

Denizbank, 18 bin TL İhtiyaç Kredisi Başvurusu

On sekiz bin TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler için Denizbank, düşük faiz oranları ile yeni bir kredi kampanyası başlattı. Sizlerde 18 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, Denizbank üzerinden bu ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir, onaylanan kredinizi de hemen aynı gün içerisinde hesabınıza atabilirsiniz. Kredi kullanacak olan kişiler genellikle ilk kredi başvurularını bankanın SMS Kredi servisi olan 32 80 numarasına atarak yapmaktadırlar. 32 80 numarasına atacağınız mesaj ile birlikte bankaya 5 dakika içerisinde ne kadar onay alacağınızı sizlere söyleyen mesajı attırabilirsiniz. Cep telefonu üzerinden atacağınız bu mesaj için yazmanız gereken mesaj şu şekildedir. Kredim yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazarak, 32 80 numarasına gönderin.

Akbank, 18 bin TL İhtiyaç Kredisi Başvurusu

İhtiyaç kredisi başvurusu yapmak için Akbank üzerinden de on sekiz bin TL'ye kadar hızlı bir şekilde kredi onayı alabiliyorsunuz. Kredi başvurusunu eğer banka müşterisi iseniz, internet bankacılığı uygulaması olan Akbank Direkt üzerinden istediğiniz zaman yapabilirsiniz. Akbank ayrıca SMS ile kredi başvurusu almaktadır. Kredi, TC kimlik yazarak, 44 25 numarasına gönderirseniz başvuru yapmış olursunuz.