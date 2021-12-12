Masumlar Apartmanı’nda Öne Çıkan İsim Çok Dobra

Geçtiğimiz sezonda yayın hayatına başlayan ve TRT1 ekranlarında yeni bölümlerini izleyici karşısına çıkaran Masumlar Apartmanı isimli televizyon dizi projesi, OGM Pictures imzalı olarak hayranları ile buluşmaya devam ediyor. Son yıllarda seyirci kitlesi ile buluşturduğu projeleri ile öne çıkan OGM Pictures ilgileri üzerinde topluyor. Her hafta merak içerisinde beklenen ve sahneleri ile dizi hayranlarını şaşkına çeviren Masumlar Apartmanı isimli dizi izleyici kitlesinin gözdesi oldu.

Gerçek bir hayat hikayesinden derlendiği bilinen romanda birbirinden farklı karakterler oldukça başarılı bir şekilde hayat verilerek izleyici kitlesi ile buluşmaya devam ediyor.

Başarılı dizide rol alan her oyuncu karakterlerin hakkını verecek derecede performanslar sergiliyor ve izleyici kitlesi bu sebeple ekranlara kilitleniyor. Fakat oyuncu kadrosunda öne çıkan bir isim oldu daha o oyuncunun sahneleri özellikle merak içerisinde izlenen sahneler arasında yer aldı.

Dizinin yeni bölümlerinde çok farklı zamanlarda ortaya çıkarak gerçekçi konuşan ailenin babası Hikmet, ekran başında olan izleyici kitlesine ayrı bir seyir havası katıyor ve dikkatleri üzerinde topluyor. Projede çoğu zaman izleyicilerin itiraf etmeye çekindiği konuları hiç sıkılmadan anlatan ailenin babası Hikmet, çoğu zaman komedi filmlerini aratmayacak kahkahalar attırıyor ve sahneleriyle seyirci kitlesini büyülüyor.

Bu hafta ekranlarda yer alan dizinin 50. yeni bölümünde bu tarzda bir sahne yer aldı ve duygusal konuşmalar yapan Hikmet, Safiye'yi şaşırttı. Alzheimer hastası bir kişi olarak ekranlarda yer alan Hikmet geçmişteki hataları içtenlikle söyleyerek dikkatleri üzerine çekti.

Dizi hayranlarına kahkaha attıran sahne projenin 50. yeni bölümünde yer aldı ve hikmet kafasında Esat hakkında bulunan olumsuz düşünceleri açık bir şekilde anlattı. Bu durum da seyirci kitlesinin hoşuna gitti ve Hikmet karakterinin merak içerisinde beklenen sahneleri iple çekilmeye başlandı.