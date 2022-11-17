Sen başvur faturan trink ödensin! faturalar yarı yarıya düşüyor! PTT'ye giderek...

PTT'ye giderek... Sen başvur faturan trink ödensin! faturalar yarı yarıya düşüyor! Son zamanlarda enflasyon artışı ve ekonominin gerilemesi ile insanların alım gücü düşmüştür. Vatandaşlar gıda almakta bile zorlanmaktadır. Bu durumda iken artan faturalar da vatandaşlara büyük bir külfet haline gelmiştir.

Fatura Ödeme Şartları

Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlığı faturasını ödeyeceği ailelerin bazı şartları taşıması gerektiğini duyurmuştur. Bunlardan bir tanesi ailenin dar gelirli olması şartıdır.

Diğer bir şart ise faturanın beyan edilmesidir. Faturanın hesaplanması ailedeki kişi sayısına düşen gelir ile değerlendirilmektedir. Başvuru yapmak isteyen bireyler gereken şartları taşıdığını düşündüğünde e-Devlet üzerinden başvuru yapabilirler.

Ödeme işlemi için seçilen bireylerin faturası otomatik olarak yatırılmaktadır. Özellikle ülkelerin Doğu bölümünde yaşayan bireyler kışın hem yakıt hem de elektrik faturası için sıkıntı yaşamaktadır.

Çünkü Erzurum gibi doğu illeri aşırı soğuk olmaktadır. Bu aşırı soğuk beraberinde aşırı yakıtı getirmektedir.

Doğal gaz kullanmayan ve soba ile ısınan evlere de kömür yardımı yapılarak ısınma desteklenmektedir. Soba ile ısınan bireyler yine e-Devlet üzerinden ya da PTT şubelerine giderek yardım başvurusunda bulunabilirler. Çıkan destek parasını yine buradan alabilirsiniz.

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