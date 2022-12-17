Selülit Nasıl Engellenir, Selüliti Bitirmek için Ne Yapmak Gerekir?

Kadınların en büyük düşmanı olan selülit ünlü isimlerden herkese kadar pek çok insanın büyük bir problemi olmaktadır. Selülit için kadınların ortak sorunu şeklinde bir tanım yapmak mümkündür. Bunun yanı sıra selüliti azaltmanın pek çok yolu bulunmaktadır. Hayatınızda spor ve sağlıklı beslenmeyi mutlaka uygulamanız gerekir ve bu durum selüliti azaltmaya yardımcı olacaktır. Sizler için haberinizin devamında selülit görünümünü azaltan doğal karışım tarifini paylaştık ve konu hakkında merak edilenleri yazdık.

Kabul etmek istemeseniz de dünyanın en güzelleri arasında kabul edilen pek çok kadında da portakal görünümü bulunmaktadır. İster istemez birçok kadının kabusu olan selülit istenilmeyen bir durum olarak görünmektedir. Ancak öncelikle yapılması gereken durum selülit görüntüsünü kabul etmenizdir ve daha sonra yol haritası bu şekilde hazırlanmalıdır. Selülitin mucizevi bir tedavisi bulunmamaktadır fakat yağsız kas gelişimini destekleyen ve kilo vermeye yardımcı olan besinler tüketerek daha pürüzsüz bir gönlüme kavuşmak mümkündür. Vücudunuzun ihtiyaç duyduğu besinler can attığınız pürüzsüz görünüm için de yardımcı olacaktır. Vücudunuzun ihtiyaç duyduğu yiyecekler ve besinler ile dolu olan karışımı her sabah içecek selülitsiz bir hayata giriş yapabilirsiniz.

Selülit karşıtı karışımın içerisinde yüksek miktarda lif ve C vitamini bulunmaktadır. Çukursuz ve pürüzsüz cilt görünümünü destekleyen kolejenin tekrardan inşasına yardımcı olur ve bu karışım yağ depolanmasını destekleyen toksinlerin vücuttan dışarıya atılmasına fayda gösterir. Bu karışımdan faydalanmak için her sabah yapımı kolay ve yoğun olan içeceği yudumlamanız gerekmektedir. Karışımın ihtiyaç duyduğu malzemeler arasında 2 havuç 2 pancar, bir elma, yarım limon ve bir parça zencefil bulunmaktadır. Öncelikle malzemeleri meyve sıkacağında birleştirmeniz ve daha sonra bu karışımı içmeniz gerekmektedir.

Selülit özellikle kalça bölgesinde ve bacaklarda görünmektedir deri altında bulunan aşırı yağ birikiminin düzensiz bir şekilde oluşturduğu bir dolaşım bozukluğu olarak tanımlanan selülit pek çok kadının korkulu rüyasıdır. Görüntü olarak portakal kabuğuna benzetilir ve özellikle kadınlar bu görüntüden bir türlü kurtulamaz. Ancak doğru beslenme düzeni ile cilt problemlerinin başında gelen selülit ile baş etmek mümkündür. Günümüzde kadınların en sık karşı karşıya geldiği estetik sorunlar arasında yer alan selülit erkeklere göre kadınlarda daha sık görülmektedir. Bu durumun sebebi ise kadınlarda yağ dokularının ve östrojen hormonlarının erkeklere göre daha fazla olmasıdır.

Bölgede östrojen hormonunun etkisi ve yağ hücrelerinin fazla yağ depolaması sonucunda kan dolaşımı yavaşlamaktadır ve dolaşımın bozulması sonucunda bölgedeki dokular yeterince beslenememektedir. Tüm bu yaşanılanlar sonucunda deride bazı çökmeler meydana gelmektedir ve cilt yüzeyi portakal kabuğuna benzeyen bir hal almaktadır.

Düşünülenin aksine kilolu kişilerin yanı sıra fazla kilo ile alakası olmayıp zayıf kişilerde de bu durum görülebilmektedir. Kafeinli içecekleri fazla tüketmek, hareketsiz bir yaşam stili ve şekerli içecekler tüketmek, alkol, sigara fazla tuz tüketimi, hormonal değişiklikler, stres, kan dolaşımını etkileyecek sıkı ve dar giysiler giymek gibi faktörler de selülit oluşturan sebepler arasında yer almaktadır.