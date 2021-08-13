Selin Şekerci: İbrahim ile Çok İyi Anlaşıyoruz

Bir süre önce İbrahim Selim ile aşk yaşadığı ortaya çıkan ve magazin gündeminin üst sıralarında yer alan ünlü oyuncu Selin Şekerci, beraberliği hakkında açıklamalar gerçekleştirdi. Kendisi gibi oyuncu olan İbrahim Selim ile ilişki yaşayan ünlü isim, özel hayatı konuşmayı çok sevmediğini fakat her şeyin yolunda olduğunu açıkladı. Sevgilisi İbrahim Selim ile çok iyi anlaştıklarını da ifade eden ünlü oyuncu, görüntülendiği sırada dikkatleri üzerine çekti.

Kendisi gibi oyuncu olan İbrahim Selim ile yaşadığı birliktelik ile gündemde yer tutan ünlü oyuncu Selin Şekerci, kameralara yansıdı ve özel açıklamalarda bulundu. Önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülenen ünlü isim, neşeli halleri ile dikkat çekerken yalnız başına alışveriş turuna çıktığını ifade etti.

Oyuncu yeni bir projeye başlayacağını ifade ederken çok güzel bir proje teklifi geldiğini de söyledi. Kısa zaman içerisinde ilgili projeye başlayacağı için bu konu hakkında bilgi veremediğini ifade eden oyuncu, açıklamaları ile sevenlerini meraklandırdı.

Ünlü oyuncu Selin Şekerci, İbrahim Selim ile beraberliği hakkında sorulan sorulara yanıt verdi ve özel hayat hakkında çok konuşmayı sevmediğini açıkladı. Ancak ilişkisi ile ilgili olarak her şeyin yolunda olduğunu açıklayan ünlü isim, sevgilisi ile çok iyi anlaştığını da anlattı. İş hayatında ise yoğun bir tempoya gireceğini ifade eden ünlü oyuncu, işlerinin bitmesi ardından tekrar bir tatil yapmayı düşündüğünü de dile getirdi.

İbrahim Selim ile Selin Şekerci çifti yeni bir aşka yelken açmış ve Marmaris'te beraber tatil yapmıştı. Çift Marmaris'te tatil yaptığı sırada çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınlarken çifte çok sayıda beğeni dolu yorum da gelmişti. Ünlü oyuncu Şekerci, Nisan ayında İbrahim Selim'in sunmuş olduğu programa konuk olarak katılmış ve sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşım ile aşk dedikodularını güçlendirmişti.