Kaan Tangöze Konser Sonrasında Bodrum’da Aşka Geldi!

Bir süredir konserleri sebebi ile şarkıcı eşi Kıvılcım Ural ve kızı İlayda’dan ayrı kalan ünlü müzisyen Kaan Tangöze Bodrum'da kameralara yansıdı. Başarılı müzisyen Kaan Tangöze'nin sahne maratonu sonrasında soluğu ailesinin yanında aldığı bilgisine ulaşıldı. Şarkıcı Kıvılcım Ural, müzisyen Kaan Tangöze ve çiftin kızları İlayda, Bodrum'da tatil yaparken keyifli halleri ile dikkat çekti. Başarılı müzisyen Kaan Tangöze'nin ailesi ile beraber tatil yaparken neşeli halleri de objektiflere yansıdı.

Hafta sonu vereceği konser öncesinde Duman grubunun başarılı solisti Kaan Tangöze, Bodrum'da ailesi ile beraber tatil yaptı ve keyifli halleri ile objektiflere yansıdı.

Önceki gün şarkıcı eşi Kıvılcım Ural ve kızı İlayda ile beraber Gündoğan’da bulunan bir plajda objektiflere yansıyan başarılı müzisyen Kaan Tangöze, deniz ve güneşin tadını çıkarmayı da ihmal etmedi. 47 yaşındaki başarılı müzisyen ile ailesi tüm gün tatil yaparak keyfi saatler geçirdi.

Sıcak havadan bunaldığı sırada kendisini serin sulara bırakan Kaan Tangöze, kızı İlayda ile beraber denizde oyun oynadı ve baba kızın neşeli halleri kameralara yansıdı.

Konserler sebebi ile bir süredir uzak kalan baba kız birlikte kano yaptı ve İlayda'nın neşeli halleri kameralar tarafından kayıt altına alındı. Babası Kaan Tangöze ile birlikte seniz ve güneşin tadını çıkaran İlayda, kameralara yansıdığı sırada dikkatleri üzerinde topladı.

Kızı ile denizde oyun oynaması ardımdan bir ara aşka gelen ünlü müzisyen, şarkıcı eşi Kıvılcım Ural ile denizde romantik anlar yaşadı ve çiftin o dakikaları kameralar tarafından görüntülendi.

İstanbul konserlerinin bitmesi ardından soluğu Bodrum'da bulunan eşi Kıvılcım Ural'ın yanında alan Kaan Tangöze, Ural ile birlikte kamera karşısına geçmiş ve poz vermişti. Kıvılcım Ural ise “seviyor galiba” şeklinde bir not yazarak sosyal medya hesabından paylaşım gerçekleştirmişti.