Selen Öztürk Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli?

23 Temmuz 1980 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen ünlü oyuncu Selen Öztürk, sinema, dizi, seslendirme sanatçısı ve tiyatro oyuncusudur. 170 cm boyunda olan ünlü ismin kilosu 57'dir ve oyuncu yeşil gözlere sahiptir. Aslan burcu olduğu bilinen Selen Öztürk'ün bir de erkek kardeşi bulunmaktadır.

Babası Uşaklı annesi ise Kıbrıs'a olan ünlü oyuncu Selen Öztürk, kendisini çok şanslı bir ailenin çocuğu olarak belirtmiştir. Ailesindeki her iki tarafın da birbirlerinden çok alakasız yaşamlar yaşadıklarını ve geldiklerini anlatan ünlü oyuncu Öztürk, annesinin İngiliz sömürgesinde uzun süre yaşamış ve Kıbrıs Savaşı'nı görmüş bir adamın çocuğu olduğunu aktarmıştır. Yetiştirilme tarzı olarak ise aristokrat olduğunu açıklayan Selen Öztürk, babasının da Uşak’ın Ayvacık köyünden bir toprak insanı olduğunu ifade etmiştir. Annesi ile babasını ise ODTÜ Kimya Bölümü’nün bir araya getirdiğini açıklayan oyuncu, kendisini güzel bir aşkın çocuğu olarak tanımlamıştır.

Orta ikinci sınıfta ne yapmak istediğine net olarak karar verdiğini aktaran ünlü oyuncu Selen Öztürk, Bornova Anadolu Lisesi’nde Keşanlı Ali Destanı'nın provalarının yapıldığı sırada bu işi yapmak istediğini anladığını söylemiştir. Okul hayatı boyunca tiyatro etkinliklerinde bulunduğunu açıklayan Selen Öztürk Dokuz Eylül Üniversitesi Kamu Yönetimi Siyaset Bilimi Bölümü’nü kazandığını ve orada Amatör İktisat Oyuncuları Tiyatro Bölümü’ne girdiğini söylemiştir. Daha sonra 3. sınıfa geldiğinde ise Hacettepe Üniversitesi Konservatuar Bölümü’nü kazandığını açıklayan oyuncu önemli bilgileri sevenleri ile paylaşmıştır.

Ailesinin kendisinin müzik okumasını çok istediğini belirten Öztürk, babasının Uşak'ta bulunduğu sırada müzik eğitimi gördüğünü ve annesinin de Kıbrıslı olup piyano çaldığını söylemiştir. Dedesinin ise Köy Enstitüsü mezunu olduğunu ve mandolin, keman gibi enstrümanlar çaldığını aktarmıştır. Öztürk ailesinin her ferdi için amatör müzisyen diyebileceğini açıklarken bu konuda yetenekli olduğunu da ifade etmiştir.