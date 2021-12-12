Destan Dizisinde Kaçış Planı Gerçekleşti

Ekranlara taşıdığı her yeni bölümü ile büyük ilgi ile karşılaşan ve ekran yolculuğunu reyting oranlarının zirvesinde sürdüren dizi Destan, Salı akşamlarında ATV ekranlarında saat 20.00'de yayınlanacak olan 4. bölümü ile merak konusu oldu. Projenin yeni bölümünden ikinci tanıtım videosu heyecan dolu sahneleri ile izleyici kitlesi ile buluştu ve seyirci kitlesinin beklentisi de diziye karşı olan ilginin ne kadar fazla olduğunu gözler önüne serdi.

Sosyal medya hesaplarında güçlü bir etkileşme imza atan ve oldukça başarılı reyting oranları elde eden yeni dizi Destan, dünyanın pek çok ülkesinde bulunan izleyici kitlesinde de büyük bir heyecan yaşanmasına neden oldu. Projenin yurtdışı satışlarının çok iyi gittiği bilgisine ulaşıldı ve ünlü oyuncu Ebru Şahin'in ekranlara dönüşünün muhteşem olduğu şeklinde yorumlar yapıldı. Dizi hayranları yeni bölümü heyecanla beklerken projenin sonraki sahnelerinde yaşanacak olan gelişmeler de merak edildi.

Dizinin 4. bölümünde Batuga’nın yapmış aldığı kritik hamle ile Gök Saray’da kalmasına karar verilen Akkız, esaretin ağırlığını hissetmeye başlamış ve sarayda bulunan tek destekçisi dikkat çekmişti. Bir taraftan Akkız’ı saraydan kaçırmak için plan yapan Batuga, diğer taraftan da tahta dönen babası Alpagu Han ile yüzleşmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Proje tasarımı ve yapımı Mehmet Bozdağ’a ait olan Destan isimli yeni dizinin senaryosu Nehir Erdem ile Ayşe Ferda Eryılmaz tarafından kaleme alınırken projenin başrollerinde de Edip Tepeli, Ebru Şahin ve Selim Bayraktar bulunmakta. Salı günlerinde ATV ekranlarında geceye damgasını vuran Destan dizisi, yeni bölümlerini izleyici kitlesi ile buluşturmaya devam ediyor.

Yayınlandığı ilk bölümü ile yüksek bir başarı elde eden ve güzel sonuçlar olan Destan dizisi çok sayıda izleyici kitlesine ulaşmayı başardı ve konusu ile de dikkatleri üzerine çekti.