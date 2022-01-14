Selçuk Yöntem’den Aşk-ı Memnu İtirafı! Adnan Bey Konuştu

Hala tekrar bölümleri ile Türk dizileri arasında çok farklı bir yere sahip olan Aşk-ı Memnu isimli dizi hafızalardan silinmiyor. Oyuncu kadrosunda bulunan isimler ve sergilenen performanslar ile Türk dizi tarihine adını altın harflerle kazıyan Aşk-ı Memnu, uzun süre boyunca konuşulmuş ve magazin gündeminin üst sıralarında yer almıştı. Oyuncu kadrosunda bulunan ve dizide Adnan isimli karaktere hayat veren usta oyuncu Selçuk Yöntem, dizi hakkında dikkat çekici bir itirafta bulundu.

Üzerinden 14 sene geçmesine rağmen başarısı ile hala ülke genelinde gündem olmayı başaran Aşk-ı Memnu dizisi sosyal medyada adından sıklıkla söz ettiriyor. Bugüne kadar çok defa yayınlanmasına rağmen birkaç gün önce ekranlarda yer alan final bölümü ile tekrardan gündem yaratan dizi Aşkı Memnu'nun final bölümü ile ilgili olarak yaklaşık olarak 3000 paylaşımın gerçekleşmesi de dikkat çekici bir gelişme olarak gösterildi.

Dizi Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ ve Hazal Kaya'nın kariyerinde oldukça önemli bir yere sahip olurken oyuncu kadrosu deneyimli ve yetenekli isimlerden oluşuyordu. Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı isimli romanından uyarlanan Aşk-ı Memnu birbirinden değerli oyuncuları kadrosunda bulunduruyor ve her sene yayınlanan yeni bölümleri ile gündem oluyor.

Projenin tecrübeli oyuncuları arasında bulunan Selçuk Yöntem, Hazal Kaya tarafından hayat verilen Nihal karakterinin babası rolünde izleyici karşısına çıkmıştı. Bunun yanı sıra Beren Saat tarafından canlandırılan Bihter'in eşi olan Adnan Ziyagil olarak performans sergileyen ünlü isim, her ne kadar çok deneyimli bir isim olsa da dizinin ünlü oyuncunun hayatında çok önemli bir yere sahip olduğu biliniyordu.

Başarılı oyuncu Selçuk Yöntem de bu durumu itiraf etti ve gazetecilere dizi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kendisinin diziyi çok farklı bir yere koyduğunu belirten Selçuk Yöntem, 12 sene olmasına rağmen projenin seyircide aynı etkiyi gösterdiğini belirtti. Dizinin eskimediğini açıklayan ünlü oyuncu, eskiyen bir işin 12 sene gösterilemeyeceğini de anlattı.