Bayram ikramiyesinde mest eden haber! Artık emeklilerle birlikte asgari ücretliye de veriliyor

Artık emeklilerle birlikte asgari ücretliye de veriliyor. Bayram ikramiyesinde mest eden haber! Bayram ikramiyesi alacaklara yönelik müjdeli haber geldi! Emeklilerin yanı sıra artık asgari ücretliler de bayram ikramiyesi almaya hak kazanacaklar. Uzun zamandır emekli vatandaşlara dini bayramlar öncesinde ödenen bayram ikramiyesi, bu yıl asgari ücretlilere de verilecek. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilerle birlikte asgari ücretliler de bayram ikramiyesi ödemesi gelebilir.

Ramazan Bayramı öncesi merakla beklenen bayram ikramiyesi miktarı henüz netleşmemiş olsa da, ödemenin 1.100 TL üzerinden yapılacağı tahmin ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram ikramiyesi kararına ilişkin açıklamalar ise heyecanla bekleniyor.

Şimdilik asgari ücretlilere yönelik herhangi bir bayram ikramiyesi çalışması yürütülmese de, seçimler öncesinde konu hakkında çalışmaların yapıldığı konuşuluyor. Özel sektördeki şirketlerin de kendi tercihleri doğrultusunda çalışanlarına bayram ikramiyesi yardımı yapabildikleri biliniyor.

Bayram ikramiyesinden kimlerin faydalanabileceği konusunda da birçok soru işareti bulunuyor. Şu an için bayram ikramiyesi sadece emekli vatandaşlarla birlikte dul ve yetim aylığı alanlara veriliyor. Ancak ilerleyen günlerde bu konuda netlik kazanacaktır.

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