Selçuk Geçer ve İslam Memiş gelişine vurdu! Dolar bu hamleden sonra 33 TL olacak! O tarihte fırtına var!

Dolar bu hamleden sonra 33 TL olacak! O tarihte fırtına var! Selçuk Geçer ve İslam Memiş gelişine vurdu! Doların 18,62 TL oranına kadar çıkmış olması piyasada yankı buldu. Bunun yanı sıra popüler diğer yatırım araçlarının durumu da çok konuşuldu. Yaptığı isabetli tahminleriyle adından bahsettirmeyi başaran Selçuk Geçer kendi sosyal medya kanalından hem altın ile hem de dolarla alakalı bomba gibi açıklamalar yaptı. Yapılan açıklamalar çok dikkatle takip edilirken bu açıklamaların ne kadar doğru olacağı konusunda da insanlar beklemede. Yapılacak olan yeni açıklamalar insanların yatırım yapması için çok önem arz ediyor.

Ekonomistlerin Gözü Doların Üstünde

Yatırımcılarının özenle takip ettiği bir diğer isim olan İslam Memiş ise altının nasıl seyredeceğiyle alakalı değerlendirmeleriyle çok konuşuldu. Açıklamalarına göre altının patlayacağı ve büyük değer kazanacağı ortada.

Doların Cumhuriyet tarihi boyunca en yüksek rakamı görmesiyle birlikte herkes nasıl bir yol izlenmesi gerektiğiyle ilgili yorumlar yapmaya başladı. Değerli metal, kripto para, altın ve Euro gibi yatarım araçlarındaki düşüşler de endişe yarattı.

Endişe ortamı hüküm sürürken güvenilir piyasa uzmanlarından bu iki isim kritik açıklamalar yaparak bazı uyarılarda bulundu. Amerika’da tahmin edilenin üzerinde olan enflasyon veriyle yapılan şahin açıklama dolarda zirve yarattı.

Bu noktada altında bir düşüş meydana geldi. Pek çok kişinin bu tablo karşısında kafasının karıştığı söylenebilir.

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