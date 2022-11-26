28-29-30 Kasım sabah saat 8'den sonra ödemeler hesaplarda olacak! 6.500 TL üzeri ödeme kesinleşti

6.500 TL üzeri ödeme kesinleşti 28-29-30 Kasım sabah saat 8'den sonra ödemeler hesaplarda olacak! Müşterilerinin nakdi ihtiyaçlarını kolayca giderebilmesi için bankalar her gün yeni bir kredi paketi duyuruyor. Bu paketler kimi zaman emeklilere yönelik olabilirken kimi zamanda çalışan kesime yönelik olabiliyor. Geçtiğimiz günlerde Akbank ile QNB Finans bank çalışanlara yönelik yeni paketlerini duyurdular. Paketin içeriğine baktığımızda oldukça avantajlı olduğunu görebiliyoruz.

Telefon Bankacılığı ile Başvuru Mümkün

Akbank ve QNB Finansbank müşterilerine internet bankacılık uygulamasının dışında mobil bankacılık ile başvuru imkânı da sunmaktadır. Bunun için 4425 no’lu numaraya mesaj göndermeniz yetmektedir.

Mesajda öncelikle kredi yazıp daha sonra T.C. kimlik numaranızı yazıp göndermeniz gerekmektedir. Sizin mesajınızdan kısa süre sonra müşteri temsilcileri onay için sizi arayacaktır.

Onların söylediği yönergeleri uyguladıktan sonra aynı gün içinde kredi onayınız gelecektir. QNB Finansbank’ta ise 5030 numarasına mesaj göndermeniz gereklidir. Mesajda sadece T.C. kimlik numaranızı yazıp göndermeniz yeterlidir.

Mesajı göndermenizden kısa süre sonra krediniz onaylandıysa aldığınız meblağ, onaylanmadıysa da ret mesajı attığınız mesaja cevaben gönderilecektir.

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