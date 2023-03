Selçuk Geçer söylemişti, dinlemedik! Dolar paldır küldür geliyor! Bu tarihe kadar almayan treni kaçıracak

Dolar paldır küldür geliyor! Bu tarihe kadar almayan treni kaçıracak. Selçuk Geçer söylemişti, dinlemedik! Selçuk Geçer, ara ara yaptığı açıklamalarla yatırımcıların gözlerini açmasını sağlıyor. Ülkemizin ciddi anlamdaki en başarılı ekonomistlerinden biri olan Selçuk Geçer, dolar hakkında yaptığı yorumlar da o kadar gerçekçi ki ve o kadar mantıklı açıklamalar yapıyor ki dinleyenler hemen dolara yatırım yapma kararı alıyor. İnsanların Selçuk Geçer’i dinleyerek dolar yatırımı yapması da mümkün olabildiğince en kolayına kaçmak oluyor. Çünkü Geçer’i dinlemek ve onun uyarıları ile yatırımları yapmak insanların karlı çıkmasını sağlıyor.

Temmuz’dan Önce Elinizdeki Varlıklarınızı Koruyun

İnsanlar bir şekilde ellerindeki birikimlerini arttırmaya ve doğru yatırım yapmaya çalışmaktadır. Bunun için yapılması gereken alanında uzman birinin fikirlerine başvurulabilir. Bu konuda insanların Selçuk Geçer gibi ünlü ekonomistleri dinleyerek dolar yatırımı yapıyor olması hem çok sevindirici hem de insanın hoşuna giden bir şey. Dolar yatırımı yapan insanlar bireysel olarak önlemlerini almış oluyorlar. Bu yatırım ile birlikte elindeki birikiminden para kazanmaya başlayan kişiler bu şekilde enflasyona karşı da önlemlerini almış olurlar.

Geçer: Dolar, Temmuz’da Roket Gibi Uçacak

Selçuk Geçer’e göre dolar, Temmuz ayına kalmadan roket gibi uçacak. Geçer yaptığı açıklamada dolar ve döviz yatırımından kâr elde etmenin bir yere kadar iyi olduğunu ama her geçen gün ekonominin can sıkıcı hale geldiğini ifade etti. Geçer ülkemizin bir an önce ekonomik refaha kavuşmasını ve insanların rahatlamasını ve herkesin yüksek alım gücüne sahip olmasını temenni ettiğini belirtti.

